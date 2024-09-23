特企／三國：戰地無疆跨服長安百萬爭奪戰開啟　新職業和武將來襲

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三國策略手遊《三國：戰地無疆》全新大版本「跨服遠征」上線，全新地圖、全新職業系統、全新武將邀您體驗！長安爭奪戰賽事也將同步開啟，總獎勵價值一百萬臺幣，前十名聯盟所有成員人人有獎！「跨服遠征戰場」報名活動已於9月19日在首批伺服器開啟，符合准入條件的主公可通過聯盟或個人報名進入跨服戰場，實力相近聯盟將會被匹配進入同個跨服戰場，進行對長安城的攻伐和爭奪。在跨服戰場中，主公們的養成數據均保留，同時主公們的主城、部曲等均會直接進入跨服戰場。未完成報名的聯盟/個人，將會全部轉移至備戰服。進入備戰服後。每週一可進行遠征戰場報名匹配。每赛季遠征戰場结束後，所有玩家将直接進入赛季備戰服。備戰服將繼承原服各個系統養成進度，不會對已有資源造成損失。「跨服遠征戰場」首要的重磅內容，是戰場內專屬的職業系統。主公大人可在進入跨服戰場後，前往學問署開啟職業選擇。共有3個職業，分別為：耕師、青囊、遊俠。職業分為不同定位並擁有不同技能，主公可以通過追剿精英黃巾、追剿流寇、討伐黑山軍以及完成兵法演練獲得不同數量的職業經驗來升級職業等級和技能點，並且在特定天下大勢階段結束時，可以進行轉職洗點。【耕師】◆可增加資源點上限。◆可額外建造一個村莊，村莊建築的等級由技能等級決定。◆可建造一個為盟友產出聯盟功勳和糧木鐵的軍屯，軍屯可被採集10次。【青囊】◆擁有讓部曲及周圍盟友戰鬥中獲得回血的技能-救扶。◆可建造醫館，減少自己與盟友部曲重傷時間。◆士兵醫療速度大幅提升。【遊俠】◆減少對方兵種克制的屬性提升比例。◆戰鬥產生的部分傷兵直接轉為預備士兵。◆擁有為範圍內所有友方部曲提升基礎屬性的技能-驍戰。新武將，新體系，天下爲局，英雄爲棋，祝融、華雄、孟獲等全新武將即將登場，全新核心技能卡池也將跟隨天下大勢一同開啟。全新知已-阿那亞也將來為主公助陣，她將為弓兵與盾兵提供加成，並有著每回合提供謀略攻擊的強力技能。聯盟間将分成4個勢力進入戰場，新地圖共有4個等級資源带，開放4個出生州，每個出生州會有4個對外的關卡。新地圖內將會刷新更高级的村莊，資源產出大幅度提升。野外還將解鎖更大對戰上限的精英黄巾軍、黑山軍以及流寇，可獲得更高的武将經驗加成以及擊殺獎勵。跨服遠征戰場開啟後，於11月18日前在跨服戰場中攻佔長安城即視為參與「長安百萬爭奪戰」聯盟賽事。賽事排名將根據遊戲内「聯盟佔領長安所耗费的過程時長」進行競速的方式决定，参赛聯盟中攻城耗時最短前十名聯盟內所有成員都將獲得獎勵，獎勵可以選擇MyCard點數卡或 150%的遊戲代幣。第1名的聯盟可獲得總計價值 20 萬台幣獎励，全聯盟成員還將獲得賽事限定的專屬遊戲稱號。想要瞭解賽事詳情以及其他更多版本資訊，請密切關注《三國：戰地無疆》官方粉絲團。