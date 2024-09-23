國泰人壽「伴生熟」特展　讓這份長情陪伴您人生各階段

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▲國泰人壽在台灣走過60餘年，民眾可透過特展回顧許多在地的陪伴小故事，並解析出屬於自己的陪伴解方。（圖／國泰人壽提供）

▲「伴生熟」特展打造獨特的「陪伴」走廊，利用多元互動體驗讓民眾從中體悟陪伴意涵。（圖／國泰人壽提供）

▲特展現場加碼陪伴小卡活動，邀請民眾一起展開實際的陪伴行動，完成指定任務還有機會抽中限量專屬好禮。（圖／國泰人壽提供）

「陪伴」能在每個重要時刻，帶來最溫暖的能量。國泰人壽在9月20至25日，於華山文創園區舉辦「伴生熟」特展，將於現場帶領民眾思考陪伴的意義，同時搭配現場「伴你出生到成熟」的互動體驗，帶領民眾找到最合適的陪伴外，也思考如何給人力量，讓「陪伴」不只是孤獨的解藥，也能成為關鍵時刻的支持。全球趨勢指出，孤獨並非是長者的專利，每四個成年人就有一人感到非常孤獨。世界衛生組織(WHO)已把「孤獨」列為全球健康及公衛危機，甚至對於健康有極大的威脅，影響程度相當於每天抽15根香菸，比肥胖或缺乏運動還嚴重！孤獨對於老年人的衝擊，甚至會增加50%得到失智症的風險；對於罹患冠狀動脈疾病或是中風，也約莫增加30%的可能性！「好巧!我也是國泰的保戶耶!」國泰人壽在台灣走過60餘年，每三個人就有一位是國泰的保戶，陪伴著許多人的一生、也將這份愛的陪伴延續到下一代。透過本展覽，除帶著民眾一同回顧許多在地的陪伴小故事外，還能拿到限定版的陪伴手冊，透過展場小關卡與同行好友或是自己對話，解析出屬於自己的陪伴解方。國壽讓保險成為一段最長情的約定，帶領大眾邁向「身、心、財」全面健康的未來，並期待與您一起探索，這段充滿溫暖的旅程！亮點1：互動體驗，找到您陪伴的意義展區打造獨特的「陪伴」走廊，彷彿走過人生縮影，設計多元互動體驗，從童年的「陪伴要素選擇」、青春的「陪伴人格測試」、壯年的「故事分享牆」到老年的「陪伴需求票選」，也讓民眾從過程中體悟陪伴的意涵。亮點2：故事共鳴，支持您前進的力量國泰人壽陪伴台灣走過一甲子，從出生到年老，見證不同階段的陪伴；從城鎮到偏鄉，滿足不同地區的需求，展覽中可以回顧60年代至今不同人生階段的代表保單，還有國泰已舉辦49年、橫跨二代人的兒童繪畫比賽的作品，也讓民眾在「逛書店」的同時也回溫一下國泰在每個家庭中安靜又穩定的存在。亮點3：精美好禮，創造您專屬的回憶珍惜每個曾經陪伴的人事物，更要感謝陪伴最久的自己，打造獨家拍照鏡牆讓您和親友留下美好回憶外，現場並加碼陪伴小卡活動邀請民眾一起展開實際的陪伴行動，完成陪伴指南的指定任務，還有機會抽中限量專屬好禮。國泰人壽持續關注客戶需求，打造「伴生熟」特展三大亮點，邀請您一起實境體驗，亦可搶先體驗線上導覽，檢測您的陪伴指數，陪伴您迎向人生不同階段的挑戰，保障您身心財都健康，成為您最堅強的後盾。