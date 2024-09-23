影／疑天然氣洩漏奪命！義大利樓塌　一家6口4人亡「最小才4歲」

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義大利南部那不勒斯省一棟兩層建築物在22日時，疑似因天然氣外洩引發爆炸而發生倒塌，造成住宅內的一家6口中的4人死亡，其中包括一對年齡分別為6歲及4歲的兄妹，僅父親以及一名嬰兒被消防員從廢墟中救出來。根據英國廣播公司（BBC）及美聯社報導，義大利南部那不勒斯省附近薩維亞諾（Saviano）的一棟兩層建築物在當地時間22日清晨7點左右發生爆炸，爆炸產生的衝擊，導致一家6口被壓在瓦礫之中。據悉，夫妻和三個孩子住在建築物的一樓，而祖母則住在二樓。義大利消防部門隨後派出人員前往現場進行搜救，出動了60名民防志願者加入救援工作。在早上時發現一名嬰兒及他的父親，並尋獲父親6歲兒子與4歲女兒的遺體。嬰兒被發現時狀況穩定，與傷勢較重的父親一同被送到醫院治療。但搜救隊員花了一天的時間，直到下午4點45分才找到了母親，到了深夜時才靠著搜救犬找到祖母的遺體。消防部門發言人卡里表示，救援人員在搜救時，必須「非常小心、緩慢行動」，以避免出現新的倒塌。消防部門表示，這場爆炸很可能是天然氣洩漏所致，目前當局仍在對此案進行調查。從現場鏡頭顯示，建築物的屋頂出現了兩個大洞，部分建築完全倒塌。