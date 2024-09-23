AirPods Pro 2值得升級iOS 18！「點頭接電話、搖頭掛斷」超方便

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▲AirPods Pro 2 更新到iOS 18之後有多項新功能可以使用。(圖／記者周淑萍攝)

▲ iOS 18 還替 AirPods Pro 2 加入「自訂適應性音訊」功能。（圖／螢幕截圖）

蘋果iOS 18上週推出，除了在手機上很多新改變，如果有AirPods Pro 2耳機的用戶更是值得升級，因為更新到iOS 18之後，直接幫AirPods Pro 2能力值再往上推，像是加入了「頭部動作」，只有搖搖頭或是點點頭就能接聽或是掛斷電話，有這項功能就值得升級了，同時還有語音隔離提高通話品質。如果是AirPods Pro 2用戶，這次iOS 18很值得升級，一次解鎖多項新功能，其中最便利的就是支援「頭部動作」，在更新之前要先了解，因耳機無法自行升級，需要和手機或其他裝置連線上才會自動更新，當手機在iOS 18版本之下，AirPods Pro 2的版本推送到7A294版本，就能啟用新功能。AirPods Pro 2透過內建動作偵測加速度計可以使用「Siri 互動功能」，只要點頭或搖頭即可來回應 Siri 的通知。實際使用，當有人來電時Siri會語音通知，並詢問是否要接聽電話，如果要接則直接點頭，反之搖頭則是掛斷電話，搖頭或是點頭其實都不需要特別大的動作，以正常的方式即可觸發，可以直覺的用動作來操作，徹底解放雙手，非常方便。除此之外，蘋果也在 iOS 18 中替 AirPods Pro 加入「語音隔離」，以前使用耳機通話時，麥克風通常會連同周圍環境音一起收進去，尤其是風聲、車聲等，現在語音隔離功能，運用音訊運算技術依賴機器學習能自動區分背景噪音，在通話時會降低背景噪音提升用戶的通話品質。升級至 iOS 18 還替 AirPods Pro 2 加入「自訂適應性音訊」新功能，而所謂「適應性音訊」是指會動態回應環境聲音，這次將環境音的控制權限交給用戶，可以進階的調整控制要過濾噪音，等同於是適應性模式增強版，對於想要聆聽音樂，同時又必須同時留意外界聲音的用戶來說，會是一項實用的更新。