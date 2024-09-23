台大拆除曹永和故居遭批「事前未通知住戶」　 校方：7月已溝通

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▲台灣大學在建築物施工方面皆有專業規劃，施工圖都有建築師簽證。（圖／台灣大學提供）

中研院院士曹永和故居在內的「溫州街52巷2、4、6號」，遭到台北市文化資產審議會評定「不具文化資產價值」，台灣大學研究生協會今（23）日控訴，台灣大學在未提前通知居住者、里長的前提之下，就將8號建築物拆除。不過校方駁斥，7月中旬場勘已與8號住戶溝通拆除事宜，並且規劃 6、8號共同牆壁補強工程。台北市文化資產審議會今年5月28日評定中研院院士曹永和故居在內的「溫州街52巷2、4、6號」不具文化資產價值，有其所有權的台灣大學最近下令拆除相關建築物，遭到研究生協會指控，相鄰6號的8號房舍至今還有一名擁有合法居民身分的教授遺孀居住在內，怎料校方在未提前通知居住者、里長的前提之下，僅在拆除當日上午電鈴通知後就針對8號建物進行拆除事宜。台灣大學回應，依照《文化資產保存法》第15條規定，此案今年5月經由台北市文化資產審議會現場會勘直至開會審議期間，包含當地居民、文資團體等相關人士皆已進行社會對話，公開、多次並且充分發表意見，審議會最後做成「不具文化資產價值」的決議，學校依據該決議與拆除執照執行拆屋，期間均與8號住戶及時溝通，因此外界質疑未與8號住戶溝通私自拆屋，實與事實不符。台灣大學表示，學校7月中旬進行現場場勘期間，工作人員即已預告8號住戶即將進行2、4、6號宿舍的拆除工程，以及6、8號共同牆壁補強工程的規劃事宜，住戶在拆除工作結束後也感謝校方施工過程謹慎小心，並未影響居住權益，因此無論是拆除工程或後續結構補強規劃等，皆有告知住戶並且與之溝通。