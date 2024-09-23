大巨蛋迎接12強賽有漏水隱憂！遠雄允諾台北市府：10月底完成修繕

大巨蛋迎接12強賽有漏水隱憂！中信兄弟球星周思齊的引退賽，上週末在台北大巨蛋圓滿落幕，不過場中卻出現觀眾席漏水狀況，根據《NOWnews今日新聞》記者統計，2日間共有200位民眾受到影響。而年底台灣即將主辦世界12強賽事，共有6場賽事在大巨蛋舉辦，今（23）日12強賽記者會後，台北市政府體育局長王泓翔受訪表示，遠雄已經提交計畫，會在10月底之前完成漏水修繕，且開賽前也會和中華棒協確認場地狀況。
巨蛋觀賽不畏風雨 卻被漏水掃興
全台上週末受到低壓帶影響，各地豪大雨不斷，中職在六、日2天也有多場賽事因雨延賽。所幸重頭戲，中信兄弟球星周思齊的引退賽，選擇舉辦在大巨蛋，因而不受大雨影響，然而，期間觀眾席卻有多個區間，估計有200位球迷受到漏水影響，而被迫更換座位，相當掃興。
對此，遠雄公司發出道歉聲明，也說當下立即協助更換座位。而北市府部分，則提出期限，要求10月底前要進行改善。重要的是，大巨蛋成為今年棒球12強賽事的場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。
10月底完成修繕 迎接年底12強
今（23）日在12強賽的預賽記者會中，台北市政府體育局長王泓翔也參與出席。會後被問到遠雄漏水問題，他表示：「大巨蛋正式開始營運後，每次漏水都有派人去監控，找出漏水點，根據遠雄規畫，會在10月底完成改善，這是遠雄排定，所以會要求他們一定要落實這樣的承諾。」
同時王泓翔也承諾，賽事開打會跟棒協進行場地整備、測試，一切都要符合國際水準，讓各隊來大巨蛋、天母比賽，過程中會有公平、公開的場地。此外，年末將有不少演唱會賽事在大巨蛋舉辦，王泓翔表示：「還是會以棒球賽為優先，會在年底先跟中職確認好明年賽程，再召開協調會。」
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全台上週末受到低壓帶影響，各地豪大雨不斷，中職在六、日2天也有多場賽事因雨延賽。所幸重頭戲，中信兄弟球星周思齊的引退賽，選擇舉辦在大巨蛋，因而不受大雨影響，然而，期間觀眾席卻有多個區間，估計有200位球迷受到漏水影響，而被迫更換座位，相當掃興。
對此，遠雄公司發出道歉聲明，也說當下立即協助更換座位。而北市府部分，則提出期限，要求10月底前要進行改善。重要的是，大巨蛋成為今年棒球12強賽事的場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。
10月底完成修繕 迎接年底12強
今（23）日在12強賽的預賽記者會中，台北市政府體育局長王泓翔也參與出席。會後被問到遠雄漏水問題，他表示：「大巨蛋正式開始營運後，每次漏水都有派人去監控，找出漏水點，根據遠雄規畫，會在10月底完成改善，這是遠雄排定，所以會要求他們一定要落實這樣的承諾。」
同時王泓翔也承諾，賽事開打會跟棒協進行場地整備、測試，一切都要符合國際水準，讓各隊來大巨蛋、天母比賽，過程中會有公平、公開的場地。此外，年末將有不少演唱會賽事在大巨蛋舉辦，王泓翔表示：「還是會以棒球賽為優先，會在年底先跟中職確認好明年賽程，再召開協調會。」