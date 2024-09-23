中鋼股東記得拿！追加紀念品「不鏽鋼砧板」領取日期、地點一次看

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中鋼今（2024）年股東會紀念品送「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，由於領取狀況踴躍，再加上採取電子投票的股東人數創新高，因此日前已緊急加訂製紀念品數量，並於明（24）日起開放領取。中鋼今年股東會紀念品送出砧板，但在股東會受託代理期間，也就是5/23到5/30間，以及股東會當日的領取狀況踴躍，再加上今年採取電子投票的股東人數創下新高，使得紀念品一度缺貨。因此，中鋼緊急追加股東會紀念品數量，電子投票的股東會紀念品發放時間，則是順延到9/24到9/26間。中鋼表示，採取電子投票者，於9/24到9/26間攜帶出席通知書、身分證明文件，或是列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁（以上三項文件擇一皆可）。同時到中鋼股務代理機構「凱基證券股務代理部」領取今年股東會紀念品。至於地址則分別是台北市重慶南路一段2號5樓，以及高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1。