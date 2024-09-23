Carlos Alcaraz率歐洲隊奪拉沃盃冠軍　謙稱難與Federer相提並論

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西班牙名將Carlos Alcaraz今（23）日在拉沃盃以6：2、7：5擊敗 Taylor Fritz，幫助歐洲隊以13：11擊敗世界隊，奪得拉沃盃冠軍。賽後這位冠軍功臣拒絕將自己與20屆大滿貫得主Roger Federer相提並論，直言自己距離那種水平還很遠。過去在這項比賽中，由於「三巨頭」都是代表歐洲隊參加，所以以美國球員為首的世界隊敗多勝少。但這3屆世代交替，三巨頭皆未參賽，世界隊也逆勢反彈，本次賽會在最後一天比賽前他們暫時以8：4領先，有望完成3連霸。但沒想到今天歐洲隊展開大反攻，Carlos Alcaraz／Casper Ruud先在男雙比賽以直落二戰勝Ben Shelton／Frances Tiafoe。雖然之後Shelton以2：1擊敗Daniil Medvedev聽牌，但接下來Tiafoe不敵Alexander Zverev，冠軍誰屬交到了Alcaraz和Fritz這場比賽來決定。最終Alcaraz頂住壓力以2：0擊敗擊敗Fritz後，世界隊以13：11逆轉取勝，拿下本屆拉沃盃冠軍。獲勝後，有人將這位4屆大滿貫得主與巔峰時期的Federer進行了比較，但Alcaraz表示這種比較「不成立」。他謙遜地說：「我距離那個水平還太遠，希望有一天我能達到這一目標，但這確實是不太可能的。」談到贏得拉沃盃冠軍，Alcaraz表示：「太棒了。我們所有人都能夠為此感到自豪。我真的很高興。這幾天團隊的大家都打得很棒，雖然差點就要輸了，但是Sasha（Zverev）打出了非常出色的表現，給了我贏得拉沃爾盃的機會。」