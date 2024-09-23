一週惡搞3次　猴子、監獄、大X都來了！中彰Google校名之亂難息

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▲東海大學週遭的國高中全部被改名。（圖／翻攝Google地圖，2024.09.23）

▲南投縣學校改名的「災情」較中彰輕微。（圖／翻攝Google地圖，2024.09.23）

Google地圖近期掀起「改名之亂」，全國多所學校遭改名，教育部、Google公司都表示「已採取措施、防止進一步濫用，並正在移除違反的編輯內容」；台中市教育局也說部分學校名稱已完成修正。不過這波地名之亂似乎沒完沒了，宜寧中學一周被改名3次，東海大學周遭的國中，目前不是被改成監獄就是猴子，還有學校被改成性器官名稱。近日全台不少學校的校名在Google地圖被惡改，教育部昨表示已聯繫Google，要求儘快提出解決方案、以恢復正確的校名。台南市政府也呼籲各校透過「聲明商家擁有權」方式來獲取管理權限。Google今（23）日稍早回應，表示正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容。台中市教育局也表示，由於Google地圖被改名的學校越來越多，造成學校困擾，教育局為保障學校名譽和信息正確性，除了介入協助受影響學校進行正名，也提醒各校留意，應不定期到Google網站進行瀏覽檢視，若發現不當修改或錯誤信息，應及時依教育局提示作業流程處置，目前部分學校於Google地圖名稱已完成修正，還有部分學校正在申請修正中。不過《NowNews》記者下午4時檢視Google地圖上的台中市、彰化縣校名，發現有些學校至少被改名3次，例如私立宜寧中學先被惡搞成雞犬不寧中學，之後變成市立中學，今天又變成監獄；大安國中從「安安幼兒園」一度升級到「上台大安國民中學」，今天又回復「安安幼兒園」：一度是「東海龍王大學」的東海大學，週邊的4所國高中不是被改成監獄就是猴子；原本未受波及的長億高中，前天開始變成烏野高中、沙鹿國小被改成沙鹿國民大學、文昌國小變成文昌帝君國小。之前「災情」不算嚴重的彰化縣，似有更嚴重趨勢，彰中變成「國立彰化素食尹閎學校」、隔壁的彰化高商是「彰化低級商業業餘學校」、精誠中學不再是「金城武高中」，而是「彰化縣精誠夜市附近的高中」，鹿港有咒術培養國中、大村有葡萄國民中、員林有大屌國中。南投被改名的學校相對少，目前除了多所猴子、監獄校名待改，此外還有私立五育neko音高中、私立同德5C學校、蔡主嵩他家、喉嚨國民中學、憨兒中學等。