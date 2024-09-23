美無人機考察團訪台　立委樂見台灣軍工業進入國際市場

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美國在台協會（AIT）今（23）日表示，正與美國商務部國際貿易管理局安排台灣無人機及無人機反制系統產業發展代表團訪台，訪期自22日至25日。民進黨立委王定宇認為，這次訪團來台目標有二，一是移轉先進技術在台生產、二是將台灣納入美國盟友供應鏈，是台灣軍工產業進入國際主流市場的好機會。美國在台協會指出，代表團來台將加強並拓展美台貿易夥伴關係，透過為美國公司提供探索市場發展的機會，滿足台灣市場對無人機及無人機反制系統解決方案的需求。美台雙向貿易代表團由來已久，一直致力於鼓勵更多美台貿易與投資。民進黨立委王定宇指出，非常樂見美方代表團來台交流。這次有26家無人機及無人機防衛國防產業業者來台灣交流考察，主要目標有二：移轉先進技術專利在台生產，提高台灣自給自足能力；將台灣納入美國盟友供應鏈，補足現在產能不足問題，對台灣的軍工產業，是進入國際主流市場的好機會。王定宇認為，一方面美方技術移轉給台灣，需了解安全、資安及生產能力、技術水準上能不能符合他們要求；另外一面，這些量能除了可以協助台灣自給自足發展無人機，包括察打防衛相關的系統以外，還要了解台灣產能是否能變成美國跟美國盟友供應鏈的來源國之一。