行政院洗錢防制辦公室參與財政部統一發票盃路跑　甩掉洗錢與詐騙

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▲民眾熱情參與洗錢防制攤位遊戲互動，現場超過500名民眾參加，人潮絡繹不絕。（圖／行政院洗錢防制辦公室提供）

▲民眾愛心響應捐贈發票，並攤位位活動「洗錢防制計步大作戰」，讓身體、金流都健康。（圖／行政院洗錢防制辦公室提供）

▲行政院洗錢防制辦公室參與財政部 113 年統一發票盃路跑活動，傳達洗錢防制的正確觀念，並呼籲要小心數位世代新興洗錢風險。（圖／行政院洗錢防制辦公室提供）

行政院洗錢防制辦公室參與113年9月22日在桃園國立體育大學舉辦的財政部113年統一發票盃路跑活動，攤位宣導人氣旺，參與民眾超過500人！活動圓滿落幕。有鑑於近年金融消費支付工具多元，以及網路交易、AI深偽詐騙盛行，已成為犯罪者濫用之洗錢工具，洗錢防制與金流追蹤之重要性可見一斑。行政院洗錢防制辦公室透過設置實體攤位，以貼近民眾生活經驗的趣味互動問答，傳達洗錢防制的正確觀念，更呼籲民眾留意數位世代所帶來的新興洗錢風險。現場參與民眾熱情踴躍，展現出對洗錢防制工作的高度重視。行政院洗錢防制辦公室本次攤位活動兼具趣味性與知識性，延續路跑活動暖身動作，搭配包含提醒「妥善保護個資」、「勿輕信電話詐騙轉帳」、「洗錢防制專線」等洗防知識趣味問答，完整傳達洗錢防制相關的正確知識。同時，現場也可掃描QR code訂閱洗錢防制辦公室YouTube，除了可吸收洗錢防制影音資訊，還可領取超實用路跑周邊宣導品。透過親民宣導，加強民眾洗錢防制觀念、增進國人對於洗錢防制相關措施了解與支持。現場民眾互動熱情、熱烈響應，攤位人潮絡繹不絕，大獲好評。行政院洗錢防制辦公室持續積極透過各管道推廣洗錢防制、預防資恐、資武擴，建立全民洗錢防制意識，共同提升洗錢防制量能，為台灣打造更透明有序的金融環境。