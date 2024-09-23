特企／高雄夢時代「2024超強週年慶」　9/26驚喜開跑

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夢時代購物中心「2024超強週年慶」將攜手統一時代百貨台北店於9/26(四)驚喜開跑！活動首四日祭出逾百款限時限搶精選商品，最低17折起，同時使用icash Pay綁定華南夢時代聯名卡消費，最高享25%回饋！活動期間，消費滿額另可參加「旅行夢想家」抽獎活動，有機會獲得高雄東京雙人來回機票。此外，全球巨星史努比Snoopy助攻登場，夢時代以PEANUTS™中最受歡迎的小獵犬為主打，推出七款可愛實用的會員限定好物，豐富多元的優惠好康，將提供民眾集中購物的絕佳時節。夢時代首波週年慶(9/26~10/10)推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定店櫃消費滿3,000元送400元，持icash Pay或icash2.0指定店櫃消費滿6,000元贈400元、滿3萬元加贈700元(限量)；與此同時，icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定店櫃消費累計滿3萬，額外再享300點OPENPOINT回饋(上限500點)，合併各項優惠整體回饋最高達25%，民眾趁此時節清空購物清單，相當超值划算。PEANUTS™即將於2025年迎來75歲的大日子，夢時代在今年超強週年慶來店禮即與這個深受眾人喜愛的品牌合作，依序獨家推出抽繩後背包(9/26-9/29)、輕巧摺疊傘(10/3-10/6)、二用野餐墊(10/10-10/13)、連帽披肩毯(10/17-10/20)等來店禮；另外還有『日常小旅隨身包』、『戶外露營手推車』及『經典摺疊露營椅』會員限定滿額加價購商品，Snoopy無敵可愛的模樣，讓人無法招架，絕對是鐵粉們今年度必收藏的單品。夢時代表示，為期25日的夢時代「2024超強週年慶」，預計將送出價值超過20萬的好禮，此次推出「旅行夢想家」滿額抽獎活動，獎項包含《高雄-東京雙人來回機票》，同時還有台北時代寓所《精選客房住宿券》、FUJI空氣清淨機及PHILIPS負離子吹風機等多項獎項，歡迎民眾把握週年慶檔期聰明消費，同時還有機會將大獎抱回家！