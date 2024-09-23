快訊／台22歲郭男赴中失聯！國台辦：涉詐騙偵辦中

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台灣一名22歲郭姓應屆畢業的男大生上月（8）底赴中旅遊後失聯，親友在社群媒體上協尋報案，親姐更透露郭男入境上海後還曾報過平安，但透露自己將轉機去合肥後就音訊全無；對此，中國國台辦今（23）終於公開回應稱，郭男「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查」，同時表示相關案件正在偵辦中。該名郭姓大學應屆畢業生於今年8月27日前往中國旅遊，在入境上海後曾與家人報過平安。家屬指出，郭姓大學畢業生身高約180公分左右，身型瘦長，原先計畫要轉機前往合肥，但卻與外界失聯至今，目前已向警方報案處理。失聯學生的親姐也表示「已經做好最壞打算」，還透露弟弟曾用Instagram的「閱後即焚」模式向她報平安，但她感覺不對勁立即截圖後，對方卻說「這樣會害到我」。海基會19日向《NOWnews》回應指出，本案近期有接獲家屬陳情，也與郭姓男大生母親取得聯繫，海基會目前已針對此案去函海協會，後續將與家屬保持聯繫並提供協助。消息曝光後，國台辦時隔多日今公布郭男姓名和疑似觸法行為，表示該男涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查，國台辦也強調，「相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益。」