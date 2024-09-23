半導體成新加坡經濟火車頭！十年間GDP貢獻增3倍　生產力顯著提升

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過去十年，新加坡的半導體產業蓬勃發展，吸引相當多跨國大廠投資。新加坡政府上個月表示，新加坡生產10%的全球晶片，大約20%的全球半導體設備。過去十年，新加坡半導體產值增長2.7倍，附加價值增長3.3倍，兩者的複合年增長率（CAGR）都達到二位數，對國內生產毛額（GDP）的貢獻增加一倍，從2.8%增長到5.6%，是新加坡經濟發展非常重要的部門。我國駐新加坡代表童振源表示，以產值而言，從2014年到2023年新加坡半導體產業產值的複合年增長率為11.8%。2014年新加坡半導體產業產值為489億新幣、占製造業產值的16.0%， 2017年快速擴張到853億新幣、占製造業產值的26.5%，2018年更突破到1,009億新幣、占製造業產值的27.7%，2022年達到高峰的1,567億新幣、占製造業產值比重超過三分之一（33.9%），2023年受半導體產業景氣影響，略為衰退到1,334億新幣、占製造業產值比重減少到32.2%。童振源代表指出，以附加價值而言，從2014年到2023年新加坡半導體產業附加價值的複合年增長率為14.4%。2014年新加坡半導體產業附加價值為112億新幣、占製造業附加價值的17.6%，2017年快速擴張到188億新幣、占製造業附加價值的23.8%，2018年更突破到334億新幣、占製造業附加價值的33.6%，2022年達到高峰的552億新幣、占製造業附加價值的比重突破四成（40.5%），2023年受半導體產業景氣影響，大幅衰退到376億新幣、占製造業產值附加價值比重減少到32.5%。童振源代表說明，談到對GDP的貢獻，2014年新加坡半導體產業的貢獻為2.8%，2017年快速增加到4.0%，2018年再突破到6.6%，2021年達到7.4%，2022年達到高峰的8.0%，2023年受半導體產業景氣影響衰退到5.6%。也就是說，在2022年時，新加坡國內生產毛額每100新幣當中，半導體產業便貢獻8新幣，可見半導體產業對新加坡經濟的重要性。童振源代表解釋，再以就業人數而言，新加坡半導體產業雇用員工並不多，過去十年大致都維持在三萬五千人左右，但是它的產值、附加價值與對GDP的貢獻都大幅提升，可見新加坡半導體業者的生產力顯著提升。2014年新加坡半導體產業的員工為36,598人，即使它的產值與附加價值在2018年均快速成長，但是它的員工人數反而略為減少到34,985人，2022年它的產值與附加價值達到高峰時，它的員工人數並沒有顯著增加、只有35,521人，2023年維持在35,284人。