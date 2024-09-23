黃天牧接任中央存保董座！致詞親曝未來努力5方向：落實普惠金融

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中央存款保險公司董事長奉行政院核定由黃天牧擔任，總經理職務由現任總經理鄭明慧續任，於今（23）日上午10時假存保公司大禮堂舉行宣誓暨交接典禮，由金融監督管理委員會陳副主任委員彥良監交(誓)。陳副主委在致詞時感謝卸任的蘇前董事長財源在存保公司任職將近40年時間，由基層一路做到董事長，其間歷經國內金融危機及全球金融風暴，存款保險制度歷年來在投保方式、費率、保障範圍等制度面不斷因應革新；金融重建基金時期順利處理56家問題金融機構、加入國際存款保險機構協會(International Association of Deposit Insurers，以下簡稱IADI)擔任重要職務、持續強化承保風險監控機制、協助主管機關辦理特定風險監控及金融業特別準備金運用管理等政策任務、在國際存保同業中領先實施永續政策等，這些關鍵業務蘇前董事長無役不與，不負使命順利完成，對存款保險制度在穩定金融、保障存款人權益方面的貢獻，功不可沒。陳副主委接著代表金管會誠摯歡迎黃董事長，於卸任金管會主委職務後，重磅回歸擔任存保公司董事長，黃董事長對現今金融市場的健全及榮景，勞苦功高、厥功甚偉。金管會在當前金融市場既有穩健基礎下，採行「監理」與「發展」並進之思維來推動各項政策，今後將借重黃董事長多年在金融監理領域的卓越專業及豐富經驗，持續精進存款保險在金融安全網的角色與功能，並期許存保公司在黃董事長及鄭總經理的帶領之下，面對金融業的轉型及AI浪潮，存保業務也能與時俱進，共同維護我國金融體系在安定中穩健發展。黃董事長致詞時感謝蘇前董事長、現任鄭總經理、所有歷任前輩們及全體存保同仁在保障存款人權益、促進金融業務健全發展等核心價值與目標上的辛勤付出與卓越貢獻。展望未來，黃董事長表示將在存保公司既有穩健基礎上，朝以下五個方向繼續努力：一、配合主管機關監理政策，積極參與金融安全網之資訊交流及協調處理機制，共同維護金融穩定。二、提升科技運用與數據分析能力，強化新興風險的控管及預警，促進要保機構健全經營。三、積極參與國際存款保險機構協會(IADI)有效存款保險制度核心原則之修訂，以確保我國存保制度與國際接軌。四、持續優化存保準備金及金融業特別準備金之運用管理，提高風險承擔能力。五、加強對民眾宣導存款保險等金融知識與教育，透過多元管道提升民眾對存款保險制度的瞭解及信心，落實普惠金融。隨著社群媒體、金融科技及數位化的發展，金融機構的風險外觀與內涵，與以往已有所不同，且更為複雜。面對詭譎多變的金融巿場，黃董事長期勉存保公司同仁常懷憂患意識，居安思危，以臨淵履薄，宏觀遠慮的態度，審視影響要保機構健全經營的各項風險，並從過往國內外各項重要金融事件中學得經驗與教訓，瞭解及學習其他國家存保機構的因應處理方式，俾精進現有存保制度相關法規，以保障存款人權益，維護金融穩定。