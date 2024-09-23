台灣最強遊樂園口味變了！遊客每年都去、4.3顆星　劍湖山僅排第6

2024上半年最新遊樂園排行榜公布了！說到台灣的旅遊景點，除了大家愛逛的老街以及觀光夜市、古蹟外，「主題遊樂園」當然也是必備之一，各縣市都有不同特色的遊樂園，也成為當今國小、國中、高中畢業旅行會安排的行程，那麼誰是最新遊樂園霸主呢？根據觀光署最新統計，奪下2024最強遊樂園封號的是位於台中的「麗寶樂園」，上半年累計人數高達261萬餘人，成功連霸遊樂園市場，也證明台灣人遊玩遊樂園的口味已經改變，昔日的「三六九（劍湖山、六福村、九族文化村）」三巨頭俱樂部已經讓出頭銜。
2024最新遊樂園霸主！麗寶樂園繼續成功連霸
根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024上半年累計最多遊客數的台灣遊樂園是位於台中的「麗寶樂園」，總計人數261萬餘人到此遊玩；而第二名則是位於高雄的「義大世界」，上半年累計243萬餘人；第三名則是位於台北士林的「兒童新樂園」，上半年累計逼近99萬人參訪。
至於第四名至第十名，依序分別為「新竹六福村（43萬人次）」、「南投九族文化村（38萬人次）」、「雲林劍湖山（36萬人次）」、「新竹小人國樂園（27萬人次）」、「新竹小叮噹科學園區（20萬人次）」、「台南頑皮世界（18萬人次）」以及「花蓮遠雄海洋公園（17萬人次）」
經典「三六九」黃金年代已過！義大世界緊追麗寶樂園
從數據上來看，可以發現前三名的遊樂園與2023年度熱門遊樂園的排名完全沒變，且數據都是狠甩第四名之後的遊樂園，顯見近幾年台灣比較新的遊樂園正式崛起，老字號的三六九（劍湖山、六福村、九族文化村）黃金年代巔峰期已過，遊客普遍認爲去太多次、設備沒有新鮮感成為最大主因，寧願選擇去有附設Outlet的麗寶樂園，或是帶小孩也方便好玩的兒童新樂園以及設備相對還較新的義大世界。
另外值得注意的是，高雄義大世界在今年與去年同期對比保持水平，不過麗寶樂園的人潮減去約18萬人，讓兩者之間差距又縮小，到今年底誰能勝出都還很難講。而三六九僅有新竹六福村撐住表現，劍湖山以及九族文化村跟去年同期相比人潮下降都掉了15%左右，困境如何突破，也是園方未來的一大課題。
花蓮強震重創！台灣遊樂園最大遺珠是遠雄海洋公園
如果說到台灣遊樂園的最大遺珠，那就是花蓮的「遠雄海洋公園」，今年的4月初，花蓮發生強震，為了保障遊客、所有動物及生物的安全，遠雄海洋公園從震後一路閉園近2個月，隨後在6月正式重啟園區，但由於是強震過後，旅遊觀光業大受影響，人潮也無法回流，上半年成績與去年同期相比，從第七名的位置變成墊底第十名。
遠雄海洋公園去年剛砸7億升級園區，在今年二月過年期間就有7萬人搶入園遊玩，沒想到卻遇到天災重創當地觀光業，即便在恢復營業又加上政府對花蓮觀光的補助，遠雄海洋公園6月也僅剩下2萬5千人入園，跟去年同期相比跌了將近65%，許多遊客都感到可惜，期許花蓮觀光能夠早日復甦。台灣的遊樂園豐富且每家特色都不同，就算是老字號，下回再安排國旅行程時，也可以去很久沒去過的遊樂園找尋童年回憶，畢竟小時候玩跟長大玩真的會是不同感受哦！
🟡2024上半年十大遊樂園排行榜（以下按照人次依序排列）
📍台中麗寶樂園
📍高雄義大世界
📍台北兒童新樂園
📍新竹六福村
📍南投九族文化村
📍雲林劍湖山
📍新竹小人國
📍新竹小叮噹科學園區
📍台南頑皮世界
📍花蓮遠雄海洋公園
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根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024上半年累計最多遊客數的台灣遊樂園是位於台中的「麗寶樂園」，總計人數261萬餘人到此遊玩；而第二名則是位於高雄的「義大世界」，上半年累計243萬餘人；第三名則是位於台北士林的「兒童新樂園」，上半年累計逼近99萬人參訪。
至於第四名至第十名，依序分別為「新竹六福村（43萬人次）」、「南投九族文化村（38萬人次）」、「雲林劍湖山（36萬人次）」、「新竹小人國樂園（27萬人次）」、「新竹小叮噹科學園區（20萬人次）」、「台南頑皮世界（18萬人次）」以及「花蓮遠雄海洋公園（17萬人次）」
經典「三六九」黃金年代已過！義大世界緊追麗寶樂園
從數據上來看，可以發現前三名的遊樂園與2023年度熱門遊樂園的排名完全沒變，且數據都是狠甩第四名之後的遊樂園，顯見近幾年台灣比較新的遊樂園正式崛起，老字號的三六九（劍湖山、六福村、九族文化村）黃金年代巔峰期已過，遊客普遍認爲去太多次、設備沒有新鮮感成為最大主因，寧願選擇去有附設Outlet的麗寶樂園，或是帶小孩也方便好玩的兒童新樂園以及設備相對還較新的義大世界。
另外值得注意的是，高雄義大世界在今年與去年同期對比保持水平，不過麗寶樂園的人潮減去約18萬人，讓兩者之間差距又縮小，到今年底誰能勝出都還很難講。而三六九僅有新竹六福村撐住表現，劍湖山以及九族文化村跟去年同期相比人潮下降都掉了15%左右，困境如何突破，也是園方未來的一大課題。
花蓮強震重創！台灣遊樂園最大遺珠是遠雄海洋公園
如果說到台灣遊樂園的最大遺珠，那就是花蓮的「遠雄海洋公園」，今年的4月初，花蓮發生強震，為了保障遊客、所有動物及生物的安全，遠雄海洋公園從震後一路閉園近2個月，隨後在6月正式重啟園區，但由於是強震過後，旅遊觀光業大受影響，人潮也無法回流，上半年成績與去年同期相比，從第七名的位置變成墊底第十名。
遠雄海洋公園去年剛砸7億升級園區，在今年二月過年期間就有7萬人搶入園遊玩，沒想到卻遇到天災重創當地觀光業，即便在恢復營業又加上政府對花蓮觀光的補助，遠雄海洋公園6月也僅剩下2萬5千人入園，跟去年同期相比跌了將近65%，許多遊客都感到可惜，期許花蓮觀光能夠早日復甦。台灣的遊樂園豐富且每家特色都不同，就算是老字號，下回再安排國旅行程時，也可以去很久沒去過的遊樂園找尋童年回憶，畢竟小時候玩跟長大玩真的會是不同感受哦！
🟡2024上半年十大遊樂園排行榜（以下按照人次依序排列）
📍台中麗寶樂園
📍高雄義大世界
📍台北兒童新樂園
📍新竹六福村
📍南投九族文化村
📍雲林劍湖山
📍新竹小人國
📍新竹小叮噹科學園區
📍台南頑皮世界
📍花蓮遠雄海洋公園