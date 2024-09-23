台灣最強遊樂園口味變了！遊客每年都去、4.3顆星　劍湖山僅排第6

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▲麗寶樂園渡假區2024上半年累計261萬餘人到此遊玩，成功連霸遊樂園霸主的頭銜。（圖／麗寶樂園提供）

▲高雄義大世界今年表現與去年同期保持水平，追近與麗寶樂園的差距，是南部現在最夯遊樂園。（圖／義大世界提供）

▲位於雲林的劍湖山世界上半年在台灣十大遊樂園中排名第六，經典「三六九」的黃金年代已經過去。（圖／NOWnews資料照）

▲花蓮今年4月遇到強震，重創當地觀光，遠雄海洋公園閉園兩個月後重新開園，6月人潮統計比去年統計跌65%左右（圖／取自遠雄海洋公園臉書）

▲位於台北的兒童新樂園大朋友小朋友都能玩，成為新一代親子遊樂的好去處，連續兩年都排名台灣十大遊樂園第三名。（圖／翻攝自兒童新樂園臉書）

2024上半年最新遊樂園排行榜公布了！說到台灣的旅遊景點，除了大家愛逛的老街以及觀光夜市、古蹟外，「主題遊樂園」當然也是必備之一，各縣市都有不同特色的遊樂園，也成為當今國小、國中、高中畢業旅行會安排的行程，那麼誰是最新遊樂園霸主呢？根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，從數據上來看，，老字號的三六九（劍湖山、六福村、九族文化村）黃金年代巔峰期已過，，寧願選擇去有附設Outlet的麗寶樂園，或是帶小孩也方便好玩的兒童新樂園以及設備相對還較新的義大世界。另外值得注意的是，而三六九僅有新竹六福村撐住表現，如果說到台灣遊樂園的最大遺珠，那就是花蓮的「遠雄海洋公園」，月，隨後在6月正式重啟園區，遠雄海洋公園去年剛砸7億升級園區，在今年二月過年期間就有7萬人搶入園遊玩，沒想到卻遇到天災重創當地觀光業，台灣的遊樂園豐富且每家特色都不同，就算是老字號，下回再安排國旅行程時，📍台中麗寶樂園📍高雄義大世界📍台北兒童新樂園📍新竹六福村📍南投九族文化村📍雲林劍湖山📍新竹小人國📍新竹小叮噹科學園區📍台南頑皮世界📍花蓮遠雄海洋公園