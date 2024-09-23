辜仲諒「打擊三流論」引起爭議！中華隊上屆WBC火力創隊史新高

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世界棒壘總會（WBSC）舉辦的第3屆「PREMIER 12」世界棒球12強錦標賽，將於11月在台灣的台北大巨蛋進行預賽。今（23）日中華民國棒球協會理事長辜仲諒致詞時語出驚人，稱「中職一直在退步」、「打擊三流」，對此除了中職會長蔡其昌做出回應之外，也引起了外界的熱議。辜仲諒今天致詞時，先是表揚U18中華隊在亞青賽奪冠後，卻又再度說出重話，指出台灣職棒一直在退步，且打擊真的太差，拖累了台灣整體的棒球排名，一定要再加強。辜仲諒表示：「我們打擊真的太差了，一定要加強，才有辦法跟得上世界第二，世界第二是我們的平均，但職棒沒有世界第二，台灣守備一流，打擊三流，我們一定要改進。」最後則緩頰說道：「雖然我是WBSC副會長，不該講這個話，但身為中華民國棒協的理事長，我關心的還是中華隊的棒球水準，希望能為國爭光。」辜仲諒說的話在網路上引起熱烈討論，正反兩方的意見都有，而以過去兩次大型國際賽來看，中華隊的打擊表現其實不算太差，來自中職的打者的水準也可圈可點。在2019年的世界12強賽，中職入選的野手有：林泓育、高宇杰、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、林立、王威晨、王勝偉、岳東華、林哲瑄、胡金龍、蘇智傑、張志豪。小組賽2勝1敗，得到10分，丟掉9分；超級循環賽2勝3敗，得到15分，丟掉14分，總計得到25分，丟掉23分，內容其實還可以。那一季比賽張奕發揮出色，拿下賽會勝率王和防禦率王，打擊火有發揮，但不夠穩定。中華隊在2023年的WBC的陣容有23名中職球員，中職入選的野手包括吉力吉撈．鞏冠、林岱安、高宇杰、王威晨、江坤宇、范國宸、林立、郭天信、陳晨威、陳傑憲、成晉。團隊4場比賽共137打數，敲出44支安打，平均打擊率3成21為隊史歷屆新高，5發全壘打則是追平記錄，且還打回了25打點。雖然張育成、吳念庭等旅外打者發揮搶眼，但是一些中職打者也有不俗發揮，比如陳傑憲4戰共14打數，擊出5安打，其中包括2支二壘安打、1支三壘安打，打擊率高達3成57；林立14打數敲出7安，打回3分打點、跑回3分，打擊率高達5成，他在當時受訪時也說：「中職選手不會比較差」。今年12強賽預計在2024年11月9日到11月24日舉辦，中華隊所屬的B組有日本、南韓、古巴、多明尼加和澳洲。而辜仲諒所說的「中職打擊退步論」是否正確，在這一次賽事應該也會有定論。