透抽、花枝、軟絲霧煞煞！菜市場老闆教學來了　 一堆人買錯秒懂

透抽、軟絲、小卷、魷魚、花枝搞得婆媽好亂！台灣人愛吃海鮮，日常生活中不論是在餐廳還是燒烤店，經常都可以看到花枝、小卷、透抽等食材的應用，但是每當自己要去菜市場買菜時，你能夠分辨得出來誰是誰，並且成功買對嗎？近日就有市場海鮮店老闆拍片分享，如何區分花枝、小卷、透抽等相近的食材外觀，貼文引起廣大迴響，不少人直呼：「終於懂了，下次帶這影片去菜市場買菜。」
蘆洲菜市場專賣海鮮的老闆「魚販小汪」，近日在IG上傳一支「透抽、花枝、烏賊、小卷、軟絲」的分辨方法，小汪提到，章魚就是圓屁股的；花枝的特徵就是尾巴是三角屁股，然後中間有很硬的骨頭；透抽的話就是尖屁股；小卷的尾巴也是尖的，不過旁邊有兩個小翅膀；軟絲跟花枝也長得很像，但軟絲的尾巴是圓的，然後花枝是三角，中間沒有硬塊骨頭的話就是軟絲；烏賊的話就是花枝，也被稱作是「擬軟絲」！
貼文曝光後，吸引破萬人按讚留言「之前一直想買花枝，看你影片我應該都買成軟絲了....」、「長知識了，終於有清楚整理包，下次帶影片去逛菜市場」、「老闆你是說得很清楚啦，但幾分鐘後我就忘光了」、「小卷就是沒有長大的中卷（透抽）啦！」、「其實真的沒那麼難，兩兩分成一組就簡單多了！」
而不管是上述的哪一種生物，牠們具有的共同特徵就是具備柔軟的身體，只剩下退化的骨骼在身體裡面，眼睛、嘴巴、腳長在頭上，在分類學上屬於「軟體動物頭足綱」，如果你看完影片還是不了解的話，《NOWnews》也特別整理簡單的重點，容易搞錯的人趕快存起來，帶著逛菜市場囉！
📍花枝：花枝有白色的厚內殼而且是硬的！頭部形狀也是圓胖，裙擺較窄，那就是花枝
📍烏賊：就是花枝！不要懷疑
📍軟絲：是透明的內殼，裙擺較寬的就是軟絲，頭部較為圓潤，外型跟花枝很像，又被叫做擬烏賊
📍魷魚：是當中體型最大的，最好辨別的方法就是三角鰭是比較接近尾巴的部分，像戴了一頂生日帽一樣
📍透抽：和魷魚一樣都有三角鰭，只是三角鰭的位置接近身體1/2處，
📍小卷：就是透抽親朋好友啦！牠們都是鎖管科好幾個物種，市面上的小管=小卷=中卷=透抽，體積比較小的我們就稱之為小管、小卷；體型較大的就稱之為中卷、透抽囉！
綜合以上，章魚分辨大家應該都沒問題，畢竟牠只有8隻腳，但軟體動物頭足綱海鮮家族則都有10隻腳哦！接著把「花枝=烏賊」與「軟絲」放在一組分辨，看中間硬殼、裙擺就能辨別出來，有硬殼就是花枝也叫烏賊；魷魚就是體型較大，三角鰭靠近頭部頂端；「透抽中卷」以及「小管小卷」分在一組，只有體型大小之分，如此一來就輕鬆能判定啦！下回去買菜的時候，不需要問老闆，自己有能成為辨別「軟體動物頭足綱」高手哦！
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貼文曝光後，吸引破萬人按讚留言「之前一直想買花枝，看你影片我應該都買成軟絲了....」、「長知識了，終於有清楚整理包，下次帶影片去逛菜市場」、「老闆你是說得很清楚啦，但幾分鐘後我就忘光了」、「小卷就是沒有長大的中卷（透抽）啦！」、「其實真的沒那麼難，兩兩分成一組就簡單多了！」
而不管是上述的哪一種生物，牠們具有的共同特徵就是具備柔軟的身體，只剩下退化的骨骼在身體裡面，眼睛、嘴巴、腳長在頭上，在分類學上屬於「軟體動物頭足綱」，如果你看完影片還是不了解的話，《NOWnews》也特別整理簡單的重點，容易搞錯的人趕快存起來，帶著逛菜市場囉！
📍花枝：花枝有白色的厚內殼而且是硬的！頭部形狀也是圓胖，裙擺較窄，那就是花枝
📍烏賊：就是花枝！不要懷疑
📍軟絲：是透明的內殼，裙擺較寬的就是軟絲，頭部較為圓潤，外型跟花枝很像，又被叫做擬烏賊
📍魷魚：是當中體型最大的，最好辨別的方法就是三角鰭是比較接近尾巴的部分，像戴了一頂生日帽一樣
📍透抽：和魷魚一樣都有三角鰭，只是三角鰭的位置接近身體1/2處，
📍小卷：就是透抽親朋好友啦！牠們都是鎖管科好幾個物種，市面上的小管=小卷=中卷=透抽，體積比較小的我們就稱之為小管、小卷；體型較大的就稱之為中卷、透抽囉！
綜合以上，章魚分辨大家應該都沒問題，畢竟牠只有8隻腳，但軟體動物頭足綱海鮮家族則都有10隻腳哦！接著把「花枝=烏賊」與「軟絲」放在一組分辨，看中間硬殼、裙擺就能辨別出來，有硬殼就是花枝也叫烏賊；魷魚就是體型較大，三角鰭靠近頭部頂端；「透抽中卷」以及「小管小卷」分在一組，只有體型大小之分，如此一來就輕鬆能判定啦！下回去買菜的時候，不需要問老闆，自己有能成為辨別「軟體動物頭足綱」高手哦！