透抽、花枝、軟絲霧煞煞！菜市場老闆教學來了　 一堆人買錯秒懂

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▲菜市場魚販老闆親自解說花枝、軟絲、烏賊、小卷、透抽的差異，花枝就是中間有硬殼的；軟絲尾巴則比花枝來得更圓。（圖/IG@魚販小汪）

▲花枝跟軟絲是一組辨別的，外型較為相近，而花枝就等於烏賊，中間有硬殼且裙擺較窄（左）；而軟絲裙擺較寬，內殼透明柔軟（右）。（圖/YT@NationalTaiwanMuseum）

▲「魷魚」跟「透抽小卷中卷」是一組系列，兩種都有三角鰭，魷魚的三角鰭在較上方的位置（右）；而透抽三角鰭則在身體1/2處（左），同時透抽、小卷是鎖管科好幾個物種，只因體型大小不同做區別。（圖/YT@NationalTaiwanMuseum）

透抽、軟絲、小卷、魷魚、花枝搞得婆媽好亂！台灣人愛吃海鮮，日常生活中不論是在餐廳還是燒烤店，經常都可以看到花枝、小卷、透抽等食材的應用，但是每當自己要去菜市場買菜時，你能夠分辨得出來誰是誰，並且成功買對嗎？蘆洲菜市場專賣海鮮的老闆「魚販小汪」，近日在IG上傳一支「透抽、花枝、烏賊、小卷、軟絲」的分辨方法，小汪提到，章魚就是圓屁股的；貼文曝光後，吸引破萬人按讚留言、「其實真的沒那麼難，兩兩分成一組就簡單多了！」而不管是上述的哪一種生物，，如果你看完影片還是不了解的話，《NOWnews》也特別整理簡單的重點，容易搞錯的人趕快存起來，帶著逛菜市場囉！📍花枝：，那就是花枝📍軟絲：📍魷魚：是當中體型最大的，📍透抽：📍小卷：就是透抽親朋好友啦！牠們都是鎖管科好幾個物種，綜合以上，章魚分辨大家應該都沒問題，畢竟牠只有8隻腳，但軟體動物頭足綱海鮮家族則都有10隻腳哦！下回去買菜的時候，不需要問老闆，自己有能成為辨別「軟體動物頭足綱」高手哦！