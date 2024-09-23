立法院本周三召委選舉　民進黨推8席名單曝光

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立法院本周三將進行各常設委員會新會期召委選舉，據了解國民黨與民進黨都各拿下8席，對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也曾表示，民進黨團所推出的召委人選絕對是民生優先、符合議事規則並能公正主持，並希望在野黨也能如此。立法院本周三將進行各常設委員會新會期召委選舉，國民黨團也證實將提8席召委，一席都不會讓給民眾黨。而民進黨方面也將提出8席召委。對此吳思瑤表示，這會期的時間緊迫，要處理包括人事同意權案、四大預算案與法案，因此召委都應當把握時間，而民進黨團推出的召委人選，絕對是民生優先、符合議事規則並能公正主持，並希望在野黨也能如此。據悉民進黨團召委人選方面，分別是內政委員會張宏陸、國防外交委員會王定宇、經濟委員會邱志偉、財政委員會賴惠員、教文委員會范雲、交通委員會陳素月、司法委員會鍾佳濱、與衛環委員會黃秀芳。