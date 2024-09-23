永信盃排球／陽明交大衛冕社男冠軍　東中高中越級挑戰社女封后

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▲陽明交大王皓平扣球，正泰建設(左)楊翊平、莊毅君攔網。（圖／永信杯提供）

第51屆永信杯全國排球賽好戲連台！社男組冠軍戰是今(23)日賽會亮點，由莊毅君等多位前排球國手和企排看板球星組成的正泰建設隊，挑戰連三屆闖進UVL大專排球聯賽公開男一級六強的上屆冠軍陽明交大，論經驗正泰建設佔有優勢，但若談默契，則以現役選手為主的陽明交大略勝一籌。這場社男組的冠軍戰，結果由陽明交大以20：25、25：23、19：17後來居上，有驚無險衛冕成功。陽明交大教練張振興表示：「我們贏在默契比對手好一點，畢竟為了備戰UVL，長時間一起練球，互相信任，當然，我們還是有很多需要跟對手學習的地方。」陽明交大隊長張杰宥說：「因為知道正泰建設陣中有多位前排球國手和企排球星，我們得失心不會太重，沒給自己太大壓力，就是開心打球，此役我們在攔防上有發揮作用是致勝關鍵，這場勝利讓我們對這個學年度UVL更有信心。」在苑裡鎮民代表主席洪晃琦支持下組隊參賽，正泰建設「召集人」張建邦透露：「第二局的爭議球的確影響士氣，但誤判也是比賽的一部分，還是很開心能再度和台師大學弟們，一起為共同目標努力奮戰，這美好的一役已經打過。」最終正泰建設拿下社男組亞軍，另外三至六名依序為雲象工程、豐商明緯營造、麗晨企業廠和可利X信仰運動。HVL高中甲級排球聯賽女子組冠軍東山高中，此次共組三隊參賽，一軍一拆為二，東山高中繼續在高女組尋求衛冕，臻呈集團和以高一新生為主的東山樂晴分別在社女組拿下冠軍和季軍，陽明交大第二，臺灣體大第四。對於臻呈集團小將的表現，本身是自由球員的林宥希，第一次在賽事中擔任隊長，心情略顯緊張，不過她從北辰國小四年級時便開始參加永信杯，到了雙十國中和東山高中也都沒有缺席賽事，前兩三週還刻意多在室外球場練球，結果計畫趕不上變化，碰上啟動雨天備案，又回到室內，幸好之前也有準備，並沒有太陌生。對於全隊在永信杯的表現