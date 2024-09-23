YouTube會員又要漲價了！16國慘中獎　2地家庭方案「漲幅飆5成」

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▲今年6月份，YouTube官方開始嚴抓跨區會員。（圖／翻攝PTT）

▲Premium 訂閱用戶不用看廣告且有許多獨家功能。（圖／周淑萍攝）

▲台灣YouTube Premium價格在去年9月就調整過一次，現行方案價格如圖。（圖／NOWnews社群中心）

全球影音平台龍頭YouTube又傳出要漲Premium會員價格！這次全球一共有多達16國家入列，Google一邊陸續調漲各國會員方案價格，一邊嚴格開抓「網路移民」，雙管齊下的政策還在持續當中。從去年開始，Google針對YouTube Premium會員的價格調整政策越來越多，先是陸續調漲各國的會員價格，隨後再針對跳過廣告的插件進行反制，更在今年6月開始大量抓「跨區會員」，將這些網路移民從低價區帶回原本的國家地區。據外媒《Neowin》報導，YouTube Premium會員費近期將會調漲的16個國家包括歐洲的，亞洲和美洲的等。漲價幅度方面，各國漲幅不同，個人方案普遍漲幅坐落在12%-16%之間，瑞典和挪威則分別漲價25.21%和42.02%。至於家庭方案，多國漲價超過40%，其中個人方案： 11.99 → 13.99 歐元（約新台幣499元）家庭方案：17.99 → 25.99 歐元（約新台幣927元）個人方案：119 → 149 瑞典克朗（約新台幣467元）家庭方案：179 → 279 瑞典克朗（約新台幣876元）個人方案：11.98 → 13.98 新加坡元（約新台幣347元）家庭方案：17.98 → 27.98 新加坡元（約新台幣695元）個人方案：159 → 179 泰銖（約新台幣174元）家庭方案：299 → 359 泰銖（約新台幣349元）至於台灣的YouTube Premium會員方案早在2023年9月份調漲過一次費用，個人方案從原本179元漲至199元，家庭方案則是從269元調漲成399元，本次消息中，台灣並未在調漲名單之列，用戶暫時不用太擔心。◾Android個人方案 199 元家庭方案 399 元學生方案 119 元◾iOS個人方案 260 元家庭方案 520 元