YouTube會員又要漲價了！16國慘中獎　2地家庭方案「漲幅飆5成」

全球影音平台龍頭YouTube又傳出要漲Premium會員價格！這次全球一共有多達16國家入列，Google一邊陸續調漲各國會員方案價格，一邊嚴格開抓「網路移民」，雙管齊下的政策還在持續當中。
從去年開始，Google針對YouTube Premium會員的價格調整政策越來越多，先是陸續調漲各國的會員價格，隨後再針對跳過廣告的插件進行反制，更在今年6月開始大量抓「跨區會員」，將這些網路移民從低價區帶回原本的國家地區。
延伸閱讀：YouTube Premium開抓「跨區會員」！網路移民崩潰：便宜會員沒了
據外媒《Neowin》報導，YouTube Premium會員費近期將會調漲的16個國家包括歐洲的愛爾蘭、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、丹麥、瑞典、挪威、捷克，亞洲新加坡、馬來西亞、泰國、印尼，以及阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和美洲的哥倫比亞等。
漲價幅度方面，各國漲幅不同，個人方案普遍漲幅坐落在12%-16%之間，瑞典和挪威則分別漲價25.21%和42.02%。至於家庭方案，多國漲價超過40%，其中新加坡和瑞典漲幅最多，分別高達55.56%和55.86%。
Premium會員漲價重點國家方案價格一次看
愛爾蘭、荷蘭、義大利、比利時
個人方案： 11.99 → 13.99 歐元（約新台幣499元）
家庭方案：17.99 → 25.99 歐元（約新台幣927元）
瑞典
個人方案：119 → 149 瑞典克朗（約新台幣467元）
家庭方案：179 → 279 瑞典克朗（約新台幣876元）
新加坡
個人方案：11.98 → 13.98 新加坡元（約新台幣347元）
家庭方案：17.98 → 27.98 新加坡元（約新台幣695元）
泰國
個人方案：159 → 179 泰銖（約新台幣174元）
家庭方案：299 → 359 泰銖（約新台幣349元）
至於台灣的YouTube Premium會員方案早在2023年9月份調漲過一次費用，個人方案從原本179元漲至199元，家庭方案則是從269元調漲成399元，本次消息中，台灣並未在調漲名單之列，用戶暫時不用太擔心。
台灣YouTube Premium 現行價格
◾Android
個人方案 199 元
家庭方案 399 元
學生方案 119 元
◾iOS
個人方案 260 元
家庭方案 520 元
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延伸閱讀：YouTube Premium開抓「跨區會員」！網路移民崩潰：便宜會員沒了
據外媒《Neowin》報導，YouTube Premium會員費近期將會調漲的16個國家包括歐洲的愛爾蘭、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、丹麥、瑞典、挪威、捷克，亞洲新加坡、馬來西亞、泰國、印尼，以及阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和美洲的哥倫比亞等。
漲價幅度方面，各國漲幅不同，個人方案普遍漲幅坐落在12%-16%之間，瑞典和挪威則分別漲價25.21%和42.02%。至於家庭方案，多國漲價超過40%，其中新加坡和瑞典漲幅最多，分別高達55.56%和55.86%。
Premium會員漲價重點國家方案價格一次看
愛爾蘭、荷蘭、義大利、比利時
個人方案： 11.99 → 13.99 歐元（約新台幣499元）
家庭方案：17.99 → 25.99 歐元（約新台幣927元）
瑞典
個人方案：119 → 149 瑞典克朗（約新台幣467元）
家庭方案：179 → 279 瑞典克朗（約新台幣876元）
新加坡
個人方案：11.98 → 13.98 新加坡元（約新台幣347元）
家庭方案：17.98 → 27.98 新加坡元（約新台幣695元）
泰國
個人方案：159 → 179 泰銖（約新台幣174元）
家庭方案：299 → 359 泰銖（約新台幣349元）
至於台灣的YouTube Premium會員方案早在2023年9月份調漲過一次費用，個人方案從原本179元漲至199元，家庭方案則是從269元調漲成399元，本次消息中，台灣並未在調漲名單之列，用戶暫時不用太擔心。
台灣YouTube Premium 現行價格
◾Android
個人方案 199 元
家庭方案 399 元
學生方案 119 元
◾iOS
個人方案 260 元
家庭方案 520 元