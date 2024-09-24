中企高管在菲律賓被綁架撕票！中媒：台籍嫌犯「李娜」在韓國落網

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中國2名企業高管，6月下旬赴菲律賓出差，卻在當地遭到綁架並撕票，當時家屬聲稱綁匪有「福建口音」，報導指其中1名涉案人「李娜」來自台灣，案發後已逃離菲國。23日傳來消息，「李娜」已在韓國首爾落網，接下來恐被引渡至中國。綜合中媒報導，知情人士透露，23日收到菲律賓警方的通知，「李娜」已於22日在韓國首爾落網，護照資料顯示，她本姓陳，全名為「CHEN YU-HSUAN」，是台灣人。從知情人提供的照片來看，女子被逮捕時戴著黑色棒球帽。這起中企高管在菲律賓被殺害的案件，死者之一為蘇州潤邁德醫療科技有限公司的國際營銷總監夏軻孚，另一名遇害者則是美籍華人孫靖。他們於6月20日中午從北京出發抵達菲律賓，疑似落地不久就遭到綁架，家屬於21日接到要求贖金的電話，夏軻孚的家人匯了300萬人民幣，但2人仍被撕票，遺體6月24日在菲律賓南部甘馬磷省薩格奈鎮的帕蒂蒂南村被發現。當時的報導稱，邀約孫、夏二人前往菲律賓的「李娜」與另1名曾向受害者家屬索要贖金的男性，說的是「閩南口音的普通話」，今年5月在巴黎的歐洲介入心臟病學大會（EuroPCR2024）期間，受害者與「李娜」結識，對方自稱在菲律賓一家醫療器械公司工作，老闆是當地著名的福建商人，有菲律賓高層政府關係，獲得爭取政府優惠的機會，藉此邀請夏、孫前往菲律賓招商，還發來全套正式邀請函，事後證實相關資訊都是偽造的。菲律賓MEDEV醫療設備公司在回覆中媒詢問時表示，並沒有一位名叫「李娜」的工作人員，近期也沒有向任何中方企業或個人發送過邀請函。