大谷翔平「踩過的土」也能賣！道奇官方售價曝光　日本記者也看呆

美國職棒（MLB）日籍球星大谷翔平近來表現屢創紀錄，已寫下「53轟55盜」的新里程碑，讓道奇隊總教練羅伯茲也大讚：「大谷現在看起來根本不是人類」。而道奇球團似乎也嗅到商機，昨（23）日居然開始販售「大谷翔平踩過的土」，要價149美元（約新台幣4766元），引起外界討論。不僅粉絲看到直呼：「這也能賣？」就連日本記者也大感訝異，驚嘆：「這樣的創意令人佩服」。
道奇開賣「大谷翔平踩過的土」售價破台幣4700元
昨日日本產經新聞運動記者山田由紀在X發文，拍下照片寫道：「道奇球團從今天開始販售球場的砂土。其中一種是開幕戰的砂土，另一種則是大谷翔平選手達成日本出身選手最多本壘打紀錄時的打擊區土壤」。只見球團將砂土分別精緻包裝，配上大谷翔平的照片及雷射防偽標籤，售價為149美元，新台幣約4766元，相當昂貴。另一名日本記者柳原直之直播時在道奇商店拍到這款商品，也訝異的說：「這樣的創意商品令人佩服。」
該消息曝光後引起眾多球迷討論，台灣粉絲看了紛紛留言：「原來我現在連土都買不起」、「沒關係我們跟他看同一顆太陽月亮，超賺」、「巴薩商業思維領先全球」、「太瘋了啊」，還有網友開玩笑說：「改天連球場都空氣都賣也不意外」、「雖然現在不需要，但80年後我可能會想要」。也有不少人認為，商品售價太高，買氣恐怕帶不起來，直呼：「真的太貴了」。
被封為「神一般的男子」大谷翔平目前持續在MLB賽季拚命，在昨日比賽中，洛杉磯道奇隊以6：5的成績擊敗科羅拉多洛磯隊，大谷翔平也再次成為「3割男」4戰完成5轟6盜，打擊數據大躍進，也是他繼今年8月初以來首次打擊率回到3成；目前大谷生涯紀錄已經來到「53轟55盜」，持續改寫新里程碑。日本也曾有學者估算，憑藉大谷的驚人魅力與爆發力，加盟道奇後為他們帶來的經濟效益逼近台幣200億。
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昨日日本產經新聞運動記者山田由紀在X發文，拍下照片寫道：「道奇球團從今天開始販售球場的砂土。其中一種是開幕戰的砂土，另一種則是大谷翔平選手達成日本出身選手最多本壘打紀錄時的打擊區土壤」。只見球團將砂土分別精緻包裝，配上大谷翔平的照片及雷射防偽標籤，售價為149美元，新台幣約4766元，相當昂貴。另一名日本記者柳原直之直播時在道奇商店拍到這款商品，也訝異的說：「這樣的創意商品令人佩服。」
該消息曝光後引起眾多球迷討論，台灣粉絲看了紛紛留言：「原來我現在連土都買不起」、「沒關係我們跟他看同一顆太陽月亮，超賺」、「巴薩商業思維領先全球」、「太瘋了啊」，還有網友開玩笑說：「改天連球場都空氣都賣也不意外」、「雖然現在不需要，但80年後我可能會想要」。也有不少人認為，商品售價太高，買氣恐怕帶不起來，直呼：「真的太貴了」。
大谷翔平魅力驚人！估替道奇帶來200億經濟效益
被封為「神一般的男子」大谷翔平目前持續在MLB賽季拚命，在昨日比賽中，洛杉磯道奇隊以6：5的成績擊敗科羅拉多洛磯隊，大谷翔平也再次成為「3割男」4戰完成5轟6盜，打擊數據大躍進，也是他繼今年8月初以來首次打擊率回到3成；目前大谷生涯紀錄已經來到「53轟55盜」，持續改寫新里程碑。日本也曾有學者估算，憑藉大谷的驚人魅力與爆發力，加盟道奇後為他們帶來的經濟效益逼近台幣200億。