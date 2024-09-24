大谷翔平「踩過的土」也能賣！道奇官方售價曝光　日本記者也看呆

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▲大谷翔平在MLB的精采表現持續改寫個人生涯最新紀錄。。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平的驚人魅力為道奇帶來龐大經濟效益。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒（MLB）日籍球星大谷翔平近來表現屢創紀錄，已寫下「53轟55盜」的新里程碑，讓道奇隊總教練羅伯茲也大讚：「大谷現在看起來根本不是人類」。而道奇球團似乎也嗅到商機，昨（23）日居然開始販售「」，要價149美元（約新台幣4766元），引起外界討論。不僅粉絲看到直呼：「這也能賣？」就連日本記者也大感訝異，驚嘆：「這樣的創意令人佩服」。昨日日本產經新聞運動記者山田由紀在X發文，拍下照片寫道：「道奇球團從今天開始販售球場的砂土。其中一種是開幕戰的砂土，」。只見球團將砂土分別精緻包裝，配上大谷翔平的照片及雷射防偽標籤，售價為149美元，新台幣約4766元，相當昂貴。另一名日本記者柳原直之直播時在道奇商店拍到這款商品，也訝異的說：「這樣的創意商品令人佩服。」該消息曝光後引起眾多球迷討論，台灣粉絲看了紛紛留言：「原來我現在連土都買不起」、「沒關係我們跟他看同一顆太陽月亮，超賺」、「巴薩商業思維領先全球」、「太瘋了啊」，還有網友開玩笑說：「改天連球場都空氣都賣也不意外」、「雖然現在不需要，但80年後我可能會想要」。也有不少人認為，商品售價太高，買氣恐怕帶不起來，直呼：「真的太貴了」。被封為「神一般的男子」大谷翔平目前持續在MLB賽季拚命，在昨日比賽中，洛杉磯道奇隊以6：5的成績擊敗科羅拉多洛磯隊，大谷翔平也再次成為「3割男」4戰完成5轟6盜，打擊數據大躍進，也是他繼今年8月初以來首次打擊率回到3成；目前大谷生涯紀錄已經來到「53轟55盜」，持續改寫新里程碑。日本也曾有學者估算，憑藉大谷的驚人魅力與爆發力，加盟道奇後為他們帶來的經濟效益逼近台幣200億。