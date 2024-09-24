福勝亭「179元豬排定食」優惠！飯菜湯吃到飽　吉豚屋腰內三品199

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▲月底荷包救星必吃「福勝亭」！9月25日一日限定「開運豬排定食」每份179元有找，還能白飯、高麗菜絲、味噌湯免費續加吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲吉豚屋士林店開幕優惠！腰內三品均一價199元。（圖／翻攝自吉豚屋官網）

月底荷包救星！當然別忘記每月25日「福勝亭」豬排日，9月祭出「開運豬排定食」回饋好康，9月25日一日快閃限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價357元，相當於每份179元有找！還可享用白飯、高麗菜絲、味噌湯通通免費續加吃到飽。吉豚屋則盛大開幕士林店，推出人氣腰內三品均一價199元優惠。三商餐飲旗下專賣日式炸豬排的「福勝亭」，固定每月25日豬排日推出划算優惠回饋民眾，9月推出人氣招牌「開運豬排定食」好康，9月25日一日限定，到店內用「開運豬排定食」2份特價357元（原價420元），換算下來每份179元有找！而且「福勝亭」最大方的是，每月豬排日優惠同樣可以享受無限續用白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽！不過提醒大家，優惠活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；不得與其他優惠折扣合併使用。日本平價豬排連鎖專賣店「吉豚屋」，近期盛大開幕士林店，即日起至9月25日享用人氣腰內三品均一價199元優惠，包括腰內豬排丼、腰內豬排定食、腰內豬排咖哩都有好康折扣，月底省荷包當然要吃一波。電話：02-2881-1008地址：台北市士林區中正路283號1樓時間：11:00 - 22:00 (21:30最後點餐)