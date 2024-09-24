郭姓台人赴上海涉詐騙遭拘留調查　陸委會：中方拖1個月通報太久

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一名22歲郭姓男子，在上月赴中國上海旅遊後失聯，家人在社交網站上發文求助。中國國台辦昨日作出說明，表示郭男「因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。」對此，陸委會今（24）日再度痛批中國方面通報慢。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。針對郭姓台人赴上海涉詐騙遭調查，陸委會主委邱垂正會前受訪表示，有關郭男在上海已經一個月中國大陸才向我方進行通報，郭男是否確實涉及陸方刑事案件，希望陸方給予我方詳細資料。邱垂正進一步說，基於無罪推定確保當事人法律權益，郭男進入上海一個月直到台灣社會關切，中共國台辦才對外釋出遭拘禁，且中共有關部門迄今未向我方與家屬進行限制人身自由通報，我方對此表達不滿。媒體詢問是否一個月才通報是否太久？邱垂正表示，太久了，這一個月應該向主動我方通報，或是聯繫家屬，不要讓家屬如此焦急、擔心，一直到台灣整體社會關注陸方才有反應，對於國人在中國大陸安全限制應該即時通報，對陸方未即時通報表達遺憾與嚴重不滿。針對後續是否會進行行政救濟？邱垂正說，那當然，希望陸方就郭男涉及案件跟我方儘速說明。