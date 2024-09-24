小楊哥合體女直播主「喇叭反射畫面」粉絲炸鍋了！背景疑有不雅聲

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▲喬妹（右）解釋當時錄影時師娘在旁邊玩電動才發出聲音，部分網友仍舊不信。（圖／翻攝微博）

▲七老闆（左）、卓仕琳（右）被爆出曾陪睡三隻羊高層，不過當事人均否認，強調錄音檔是假造的。（圖／翻攝微博）

擁有破億粉絲的中國帶貨直播主「瘋狂小楊哥」近日醜聞爭議連環爆，先是被傳劈腿女直播主沫沫還讓人家懷孕，接著公司「三隻羊」又出現陪睡錄音檔，現在網友還盯上小楊哥旗下的另一名直播主「喬妹」，挖出一段兩人一起的直播畫面，認為背景音有不雅怪聲，且從喬妹吹的喇叭似乎可隱約看出反射畫面。但喬妹對此澄清是小楊哥老婆在一旁玩黑悟空發出的聲音，強調不會刪影片，要留存證據讓大家看清楚絕無不法，不過該支影片目前已被屏蔽。「三隻羊」風波不斷，近日就有網友挖出小楊哥與徒弟喬妹8月29日合體直播的畫面，只見小楊哥叫喬妹展示才藝，喬妹只好拿出喇叭吹奏，不過影片第9秒疑似出現不雅聲，鏡頭後面似乎還有其他人在互動。有網友截圖畫面仔細放大，透過喇叭的反射看出端倪，懷疑現場不單純，掀起討論，關鍵字更衝上微博熱門。對此喬妹火速出來發聲，她表示那天直播時：「師娘在邊上打黑悟空」，解釋是因為小楊哥老婆在一旁玩電動才發出聲音，更強調自己不會刪除影片，要大家看清楚了，不過目前該支影片已經消失，疑被抖音屏蔽。網友也紛紛留言，出現正反討論，「誰信這個鬼話」、「網紅直播就是亂象」、「直播那麼多人，才不可能幹出這種事」、「說有奇怪聲音的人，是不是想像力太豐富了點？」日前網路上也流出一段錄音檔，男生的聲音被指是三隻羊公司董事之一的盧文慶，音檔提到他自己設局把沫沫送去坐牢的事情，更稱沫沫就是「被賣的」，還痛批她勾引已婚男人：「她不進去誰進去？」後續更點名旗下當紅主播七老板和卓仕琳，兩人都是小楊哥、大楊哥的徒弟，音檔中盧文慶自爆曾讓她們陪睡，消息曝光震驚直播圈。隨後公司火速發表聲明稱音檔是被AI造假過的，七老闆昨（23）日也曬出單據表示自己已經報案：「近日網上流傳涉及到本人的謠言，屬於捏造事實，惡意詆毀。這嚴重幹擾了我的正常生活與工作，嚴重侵害了我的權益。對此，我在九月二十日當晚就報警了，公安機關將依法處理。我相信公安機關，也相信法律，會還我一個公道。」被牽扯進來的卓仕琳同樣強調自己已經報案：「這個事情越傳越離譜，甚至說我報假警。我會用法律武器捍衛到底，立案已經成功，警方還在調查，具體什麼時候結這個案子，結果拿到我會立馬發出。