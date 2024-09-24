秋天吃螃蟹免動手！樂天皇朝蟹宴送機票　慕里諾5大軟殼蟹料理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「賽螃蟹肉菠菜豆腐」328元。（圖／樂天皇朝提供）

▲「避風塘炒蟹小籠包」288元。（圖／樂天皇朝提供）

▲左起：「蝦蟹千千結」288元、「棗汁軟殼蟹」588元。（圖／樂天皇朝提供）

▲泰迪農園咖哩推出「南洋風軟殼蟹咖哩」。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

▲勝政開吃「軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」590元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

▲Suage「酥炸軟殼蟹湯咖哩」480元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

又到了秋天吃螃蟹的季節，許多人愛吃又怕麻煩弄髒手，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理免動手去殼的好吃螃蟹，來台滿8週年的「樂天皇朝」準備了避風塘炒蟹小籠包、賽螃蟹肉菠菜豆腐等主題蟹宴，還要抽獎送出新加坡來回機票、接送與飯店住宿回饋饕客；慕里諾國際餐飲旗下5大品牌，開吃BEPPIN PASTA金沙奶油軟殼蟹義大利麵、靜岡勝政軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐、北海道Suage酥炸軟殼蟹湯咖哩等限定料理。來台滿8週年的樂天皇朝，即日起至10月31日推出秋天必吃的主題螃蟹料理，而且標榜不用動手去殼也能大啖螃蟹的懶人吃法！廚師團隊貼心選用生拆蟹粉、蟹管肉與不用剝殼的軟殼蟹入饌，打造應時4道蟹宴上桌，開吃「賽芙蓉蟹肉菠菜豆腐」、「蝦蟹千千結」、「棗汁軟殼蟹」與「避風塘炒蟹小籠包」。◾️源自「樂天餐飲集團」頂級潮州菜品牌「潮樂軒」配方的「賽螃蟹肉菠菜豆腐」，先以去除水分的燙菠菜嫩葉鋪底，注入混合雞蛋的無糖豆漿蒸熟定型，切塊後扣出再淋上混入蛋白、勾薄芡的蟹肉羹，口感爽滑、滋味鮮嫩。◾️歡慶「樂天皇朝」8週年所推出的特別版「避風塘炒蟹小籠包」，在梔子花與紅麴調色的薄透外皮，包入以蒜酥和特製辣油提味的肉餡，吃得有著避風塘蒜香、微微透辣的蟹肉餡，濃郁爆汁。◾️創意料理「蝦蟹千千結」，將鮮蝦仁打成泥後混入蟹粉，以千張捲起打結固定後酥炸至金黃色澤，一口咬下薄脆外皮，迸發蝦肉噴香的內餡、再散發蟹粉的豐厚濃醇。外脆內談、辛香有餘。◾️「棗汁軟殼蟹」為軟殼蟹施以薄粉後過油、再下鍋均勻裹上黑棗、麥芽調製的蜜汁，搭配清脆的蘿蔓生菜一起吃，滋味鹹中帶甜、相當討喜。活動期間，加入「樂天皇朝」會員，即可享有季節螃蟹料理4抽1的感蟹大方送優惠（最高價值588元）；到店消費滿1000元就能參加8週年慶「感蟹知遇 皇朝有禮」抽獎活動，有機會獲得最大獎「新加坡樂天皇朝自由行」包含飛新加坡來回機票、接送與飯店住宿，還能直接到樂天皇朝本店吃大餐。◾️BEPPIN PASTA首度嘗試台灣人喜愛的奶黃流沙，特別研發出有別於中菜大火快炒的金沙奶油醬，溫和奶味伴隨鹹香金沙滋味，打造「金沙奶油軟殼蟹義大利麵」430元、「義式金沙菇菇軟殼蟹披薩」350元兩道新菜，再搭配「酥炸軟殼蟹佐青醬」270元或「軟殼蟹奶油義大利麵」380元，秋意甚為美味。◾️泰迪農園咖哩由今年入秋開吃全新「南洋風咖哩」，料理長以椰奶為基底，加入肉桂、荳蔻、丁香粉、香茅等各種辛香料燉煮出異國風味，搭配東南亞產地直送的軟殼蟹，開吃「南洋風軟殼蟹咖哩」（復興店420元／一江店390元），上桌前再加入滑蛋增添滑順口感。◾️慕里諾國際餐飲旗下「靜岡-勝政」、「伊勢路-勝勢」兩大日式豬排品牌也齊推軟殼蟹料理，酥炸肉質飽滿、風味濃厚的軟殼蟹搭配草蝦及豬排，海陸套餐大滿足。「軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」540元與「軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」590元。◾️「北海道Suage湯咖哩」則將軟殼蟹稍微沾粉後酥炸，整隻浸泡於日式湯咖哩內，吸收飽滿精華再吃下肚超享受，「酥炸軟殼蟹湯咖哩」480元。