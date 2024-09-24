三立被檢舉23次都沒處理　他嗆：還要藍白過NCC人事案？做夢吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院開議，NCC委員的人事案將是朝野攻防重點，NCC代理主委翁柏宗日前還被民眾黨質疑沒有資格在議場列席備詢。前立委郭正亮也說，三立電視被民眾檢舉23次，NCC到現在沒有處理，「現在還要叫藍白通過翁柏宗的主委任命案、人事同意，你做夢吧！」NCC日前表示，電視台對於民眾黨主席柯文哲與京華城案相關報導，至今共收到33件申訴，包括三立23件、東森3件、鏡電視2件。郭正亮說，光是三立就佔了檢舉案件的3分之2，NCC沒有出來說過話，任由爆料滿天飛，例如「小沈1500」的隨身碟，就有各種揣測，還有人說是比特幣，可以任由名嘴在電視上亂講嗎？有證據嗎？每天都胡說八道，NCC有辦嗎？有叫三立罰錢嗎？」郭正亮說，NCC以前是怎麼辦中天的？只要報導不利執政黨，保證3天內就會被處罰，還要打官司，結果NCC一直連敗，中天至少11個都勝訴，這樣的NCC，翁柏宗還敢當主委？NCC根本就該廢了！