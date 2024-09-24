黃國昌公布藍白優先推2大法案　一致同意嚴審NCC、司法院人事

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民眾黨立院黨團總召黃國昌今（24）日公布昨與國民黨團三長會議結論，黃國昌指出，藍白本會期將共同推動的優先法案包括「揭弊者保護法」及《財政收支劃分法》修法；至於民眾黨關注的「壯世代基本法」跟攸關居住正義、租屋透明化的《住宅法》修正案，也都得到藍營善意回應。黃國昌今天率領黨團立委吳春城、麥玉珍、陳昭姿及林憶君等召開記者會，說明藍白黨團三長昨天在天成飯店餐敘達成的共識。除了共推「揭弊者保護法」及《財政收支劃分法》修法之外，包括NCC及司法院正副院長、大法官的人事同意權，「兩黨一致看法是實質嚴格的審查」。至於上週藍白在立法院會退回總預算案，黃國昌則重申，包括原住民禁伐補償、農民公糧收購價格等，行政院都沒有編列在總預算內，「這件事情民主進步黨的行政部門要負完全的責任」，因此今天中午的程序委員會就會將預算案退回，要求行政部門遵守法律、負起責任，把預算編好。媒體關注，立委張啓楷日前提出要凍結總統府預算，黃國昌則回應，昨天兩黨團的會議並未針對個別行政機關預算進行討論，但重點是「不該花的錢就刪除，做得不好的就凍結」，是雙方嚴格實質審查預算的共同立場。黃國昌進一步表示，像NCC這類爭議很大的機關，這段時間相信從兩黨團的對外發言看來，「整個方向跟共識性應該蠻高」。