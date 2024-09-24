費城人6:2擊敗小熊！睽違13年國聯東區封王　Schwarber本季37轟

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費城人睽違13年封王！美國職棒大聯盟費城費城人隊今（24）日於主場對決芝加哥小熊，靠著打線全場敲出11安包含2支全壘打，加上先發強投Aaron Nola6局優質先發封鎖之下，終場費城人6：2擊敗小熊，也正式在國聯東區封王。費城人戰績獨走 本季戰績比道奇還好費城人本季戰績持續進步，是2011年以來國聯東區再度制霸，甚至超越道奇隊，小熊7局上才有攻勢，Nico Hoerner二壘安打與Mike Tauchman擊出滾地球追回2分，但最終仍無力反攻，也讓費城人在自家主場，奪下自2011年以來首座國聯東區冠軍。費城人先發投手Nola主投6局被敲出7支安打，送出7次三振與2次保送，失掉2分，賽後防禦率3.52，拿下本季第13勝。費城人牛棚Matt Strahm、Jeff Hoffman與守護神Carlos Estévez聯手把關，各吃1局無失分奪冠。