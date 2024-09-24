「龍宮貝」今晨回家了！台北神秘買家花12萬求放生　漁民拍片證明

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▲林船長在與買家達成協議後，在今天凌晨，將活化石「龍宮貝」放生回大海中。（圖／林船長提供）

9月21日，宜蘭頭城大溪的林姓船長在龜山島外海進行補撈作業時，意外捕到一顆稱為「活化石」的「龍宮貝」引發關注，有學界、博物館發聲，希望漁民能夠放生，但考量生計，林船長堅持要賣，最後也成功尋獲一名台北買家，以12萬達成交易，而台北買家的訴求是「放生龍宮貝」，林船長今（24）日凌晨也依照約定，將龍宮貝放回大海。昨（23）日林船長表示，獲龍宮貝後，陸續有4名買家聯繫，分別開價10萬6000、11萬、12萬以及16萬元，最終由台北某公司負責人以12萬得標，林船長及天透露，買家因為擔心龍宮貝會被其他人出高價製作成標本，所以昨晚就帶著現金完成交易，並再次表達希望放生的願望。而今天凌晨4、5點左右，完成交易的林船長也履行承諾，出海將龍宮貝放生，並拍攝影片紀錄，影片中龍宮貝原先被放置在桶子中，隨後由船員拿起，並在影片拍攝者的指示下，確實放進海裡，讓這顆活化石的3天路上之旅畫下句點。據蘭陽博物館資料，龍宮貝全名為「龍宮翁戎螺」，經歷了5億年外形並沒有太大的改變，同時早期被認為是已經絕滅的生物，因此有活化石之稱，最早發現於1879年，標本目前還存放於荷蘭鹿特丹自然博物館，1968年，台灣漁船又撈獲1枚龍宮貝，當時就能以10000美金賣給日本鳥羽水族館。龍宮貝從寒武紀到第三紀的岩層都有發現化石，當時活躍於淺海海域，隨著時間推進，現代龍宮貝逐漸轉入較深的海域生活，宜蘭外海位於大陸棚邊緣，水深可達1000公尺以上，一些深海拖網漁船拖網深度可達600公尺，過去在宜蘭外海已經至少發現過5種翁戎螺。