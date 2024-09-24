邱泰源爆賴清德打電話罵彭啟明　張啟楷：傷最重的人是他

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衛福部長邱泰源21日爆料，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論引發熱議；而邱泰源事後也為自己用詞不當，向彭啓明以及社會大眾致歉。對此，民眾黨立委張啟楷認為，此次風波傷最大的是行政院長卓榮泰。張啟楷23日在節目《少康戰情室》指出，邱泰源本來是立法委員，現在變成部長，他人緣好沒錯，做人也很「阿莎力」，但老實說嘴巴真的很大，且沒有意識到角色的轉變，沒有把嘴巴太大、講話太快的習慣改過來，沒意識到問題嚴重性。張啟楷認為，此次事件卓榮泰是傷最大的人，一方面是總統賴清德跳了一階，直接對閣員下命令，二是號稱大師兄的卓榮泰本該是專門負責溝通內閣，卻變內鬨內閣，形象因此受到傷害。張啟楷續指，此事會傷到賴清德，「要嘛就叫行政院長去跟他講，要嘛就是做一個初步溝通，可都沒有」，邱泰源這番話會被認為是賴清德去教訓彭啟明。張啟楷指出，此次風暴顯示兩個部會在溝通上有問題，又是跨過行政院長，直接由總統處理，導致事情越來越亂。