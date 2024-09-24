月底恐有「颱風生成」！一週天氣出爐　賈新興：冷空氣要來台灣了

近期還是有熱帶性低氣壓甚至是颱風發展的機會！今（24）日全台降雨都有所趨緩，午後北台灣要防範較大的雷陣雨，週四（9/26）水氣會再增加，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，琉球群島和菲律賓東方，在月底都要小心熱帶性低氣壓生成，是否增強為颱風有待觀察，而週日（9/29）開始，北方冷空氣也可能南下影響台灣。
今天天氣如何？雨要停了嗎？
中央氣象署預報員劉宇其說明，今天鋒面逐漸北移至北部海面，台灣本島各地「多雲到晴」，要小心午後雷陣雨，其中包括「中部以北、東北部、東部山區」有局部較大雨勢發生的機率，今晚至鋒面通過，中部以北、東半部不定時有「局部短暫陣雨或雷雨」，南台灣週末前維持「多雲到晴，午後有雷陣雨」的天氣。
一週降雨趨勢出爐 週日天氣最好
賈新興說明，週四至週六，鋒面在台灣東側，但台灣東半部外海延伸到巴士海峽還是「一片低壓帶」，因此北東還是有雨勢；週四，嘉義以北及宜花東有「局部短暫陣雨」，午後各地有局部短暫陣雨；週五，新竹以北沿海及宜花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南、 新北山區及宜花東有局部短暫陣雨。
週六，北海岸、基隆至宜蘭有「局部短暫雨」，午後各地有局部短暫陣雨，週日僅南部山區，在午後有「零星短暫陣雨」；下週一，各地天氣穩定，午後在高屏山區有零星短暫雨；下週二開始低壓帶影響，各地水氣偏多，天氣不穩定，都有局部短暫陣雨或雷雨機會。
10月初還要小心颱風 台灣準備要降溫了
賈新興提醒，台灣西南側的南海，以及和東北側的琉球群島附近，都有一個低壓中心，它們除了會替台灣帶來一些東北風，導致北台灣清晨較涼之外，也要小心強度增強為「熱帶性低氣壓」或「颱風」，琉球群島附近的低壓，明天就要開始密切注意，南海的低壓在月底移動到菲律賓東方海域後，也要特別小心。
此外，中國長江流域一帶，現在已經有大陸冷高壓發展起來，冷空氣在週日開始，會隨著低氣壓的北移，被導入台灣，讓台灣開始有涼意，至於較強的冷空氣，也就是東北季風何時才會主導台灣天氣，賈新興認為，在10月2日開始，可以密切關注大陸冷高壓建立的狀況及趨勢。
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中央氣象署預報員劉宇其說明，今天鋒面逐漸北移至北部海面，台灣本島各地「多雲到晴」，要小心午後雷陣雨，其中包括「中部以北、東北部、東部山區」有局部較大雨勢發生的機率，今晚至鋒面通過，中部以北、東半部不定時有「局部短暫陣雨或雷雨」，南台灣週末前維持「多雲到晴，午後有雷陣雨」的天氣。
一週降雨趨勢出爐 週日天氣最好
賈新興說明，週四至週六，鋒面在台灣東側，但台灣東半部外海延伸到巴士海峽還是「一片低壓帶」，因此北東還是有雨勢；週四，嘉義以北及宜花東有「局部短暫陣雨」，午後各地有局部短暫陣雨；週五，新竹以北沿海及宜花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南、 新北山區及宜花東有局部短暫陣雨。
週六，北海岸、基隆至宜蘭有「局部短暫雨」，午後各地有局部短暫陣雨，週日僅南部山區，在午後有「零星短暫陣雨」；下週一，各地天氣穩定，午後在高屏山區有零星短暫雨；下週二開始低壓帶影響，各地水氣偏多，天氣不穩定，都有局部短暫陣雨或雷雨機會。
10月初還要小心颱風 台灣準備要降溫了
賈新興提醒，台灣西南側的南海，以及和東北側的琉球群島附近，都有一個低壓中心，它們除了會替台灣帶來一些東北風，導致北台灣清晨較涼之外，也要小心強度增強為「熱帶性低氣壓」或「颱風」，琉球群島附近的低壓，明天就要開始密切注意，南海的低壓在月底移動到菲律賓東方海域後，也要特別小心。
此外，中國長江流域一帶，現在已經有大陸冷高壓發展起來，冷空氣在週日開始，會隨著低氣壓的北移，被導入台灣，讓台灣開始有涼意，至於較強的冷空氣，也就是東北季風何時才會主導台灣天氣，賈新興認為，在10月2日開始，可以密切關注大陸冷高壓建立的狀況及趨勢。