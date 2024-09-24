月底恐有「颱風生成」！一週天氣出爐　賈新興：冷空氣要來台灣了

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▲今天至週六，北部、東半部仍有較明顯雨勢，週日水氣減少，是本週天氣最好的一天。（圖／中央氣象署）

▲中國已有大陸冷高壓發展，而台灣附近仍處於低壓帶環繞的情況，兩者的交互影響關係會影響台灣天氣。（圖／賈新興提供）

近期還是有熱帶性低氣壓甚至是颱風發展的機會！今（24）日全台降雨都有所趨緩，午後北台灣要防範較大的雷陣雨，週四（9/26）水氣會再增加，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，中央氣象署預報員劉宇其說明，今天鋒面逐漸北移至北部海面，台灣本島各地「多雲到晴」，要小心午後雷陣雨，，今晚至鋒面通過，中部以北、東半部不定時有「局部短暫陣雨或雷雨」，南台灣週末前維持「多雲到晴，午後有雷陣雨」的天氣。賈新興說明，；週四，嘉義以北及宜花東有「局部短暫陣雨」，午後各地有局部短暫陣雨；週五，新竹以北沿海及宜花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南、 新北山區及宜花東有局部短暫陣雨。週六，北海岸、基隆至宜蘭有「局部短暫雨」，午後各地有局部短暫陣雨，；下週一，各地天氣穩定，午後在高屏山區有零星短暫雨；下週二開始低壓帶影響，各地水氣偏多，天氣不穩定，都有局部短暫陣雨或雷雨機會。賈新興提醒，台灣西南側的南海，以及和東北側的琉球群島附近，都有一個低壓中心，，琉球群島附近的低壓，明天就要開始密切注意，南海的低壓在月底移動到菲律賓東方海域後，也要特別小心。此外，中國長江流域一帶，現在已經有大陸冷高壓發展起來，，至於較強的冷空氣，也就是東北季風何時才會主導台灣天氣，賈新興認為，