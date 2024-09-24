蘋果iPhone 16 Pro電池史上最貴！iOS 18 4大電池續命功能開起來

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▲iPhone 電池的維修費屢屢攀高。（圖／記者周淑萍攝）

▲iOS 18 可以自訂充電上限，幫助維持電池壽命。（圖／螢幕截圖）

iPhone 16系列開賣，相關的維修費用也跟著曝光，其中電池更是狠漲一波！iPhone 16 Pro Max的電池更換費從上一代的3350元，漲到了4150元，是目前蘋果歷年來最貴的電池維修費。想要避免一年後就要換電池，iOS 18內建4項管理電池健康的方式先開起來。iPhone 16系列的電池維修費再創新高，從去年的iPhone 15系列的3350元，iPhone 16 Pro系列一口氣漲到4150元，而數字版則維持3350元的價格。據了解，市場上認為這波漲價主要的原因在於內部設計和材料有變化，雖然提升了設備性能，但也增加了維修成本，且新的金屬外殼和電池設計還會讓維修過程更加複雜，另外也可能藉由提高維修費用，讓用戶加購AppleCare+，如果用戶購買了AppleCare+，在保修期間內若電池容量低於80%，就可以免費更換電池。為了延長電池的使用壽命，iOS 18其實內建了不少電池保護功能，《NOWnews》推薦以下4項功能可以開啟：用戶可以自定義充電上限，選擇80%、85%、90%、95%或100%。這一功能使得用戶可以根據自己的使用習慣來管理充電，從而減少長時間充滿電對電池健康的影響。路徑：設定→電池→充電上限調整此功能會根據用戶的日常充電習慣，自動調整充電速度，以避免過度充電。當設備長時間連接到充電器時，系統會在接近滿電時減緩充電速度，以保護電池，但該功能開啟之後就無法使用自訂充電上限的功能。路徑：設定→電池→最佳化電池充電iOS 18 中蘋果新增了慢速充電器警告功能，當使用慢速充電器時，系統會發出警告，提醒用戶注意充電速度，以避免對電池造成損害。路徑：設定→電池→電池曲線圖會出現橘色提醒，當設備電量低於20%時，系統會自動開啟低耗電模式，會暫時降低下載和郵件擷取的背景活動，藉此延長使用時間並減少對電池的壓力。路徑：設定→電池→低耗電模式開啟