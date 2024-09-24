租金補貼預算近逼社宅挨轟　劉世芳反駁：對年輕人幫助最大

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近日有多位藍委質疑，租金補貼預算高過興建社會住宅預算，不利居住正義。對此，內政部長劉世芳今（24）日反駁，租金補貼對18歲以上的年輕人幫助最大，70%以上都非常滿意。國民黨立委李彥秀日前批評，租金補貼短期內看似減輕了年輕人租屋負擔，但是也遭質疑「租金補貼加碼，房租越補越高」。事實上，發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策。民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策，只想選票，只炒短線，只會發錢，才是今天房價與房租居高不下最主要的原因。劉世芳今天出席立法院總質詢，會前接受媒體聯訪，她提到，有媒體說租金補貼用太多預算，但可看《住宅法》，租金補貼列在其中，內政部是根據住宅法，興建社會住宅，租金補貼或包租代管，幫助很多需要居住正義的年輕人。劉世芳指出，過去幾年時間裡，內政部釋放出來的租金補貼，對於現在的年輕人，尤其是對18歲以上的年輕人幫助最大，70%以上都非常滿意。也幫助非六都跟六都的年輕人，比例屬於51%跟46%，租金補貼、包租代管或興建社會住宅等，三個互為相輔，建構台灣居住正義時，社會住宅需要較多建造時間，還沒有完成社宅興建前，租金補貼、包租代管等是可以符合現在年輕人居住正義的最好方式。