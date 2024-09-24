海盜火球男Skenes昨再繳好投！締菜鳥超狂紀錄　新人王已是囊中物

MLB美國職棒匹茲堡海盜隊火球男Paul Skenes，昨（24）日先發出戰辛辛那提紅人，他則是再度繳出好投，主投5局僅被敲出2支安打，沒有丟掉分數，並狂飆9次三振，也順利收下個人本季第11勝。而根據數據統計，Skenes如今也成為大聯盟自1920年「活球年代」（Live Ball Era）以來，首位先發超過20場且防禦率低於2的菜鳥投手，國聯新人王可說已是Skenes的囊中物。
Skenes狀元之姿加盟海盜 成自天才小史後最具天賦投手
Paul Skenes過去是在2023年的MLB選秀會上，以狀元之姿加盟匹茲堡海盜，他也被視為是自前國民隊強投「天才小史」Stephen Strasburg後，最具天賦的投手之一。而Skenes如今只在海盜小聯盟待不到一年，便於今年登上大聯盟，並屢屢靠著動輒破百英里的火球，讓外界印象深刻，未來表現同樣令人相當期待。
Skenes締造菜鳥超狂紀錄 國聯新人王近在咫尺
昨日海盜面對紅人隊的比賽，Skenes則是擔綱先發，他再度繳出好投，主投5局僅被敲出2支零星安打，沒有失分，並飆出9張老K，沒有投出四壞保送，賽後防禦率降至1.99，WHIP則為0.96，Skenes也成為大聯盟自從1920年以來，首名先發超過20場且防禦率低於2的菜鳥投手。
總計Paul Skenes本季至今共替海盜隊出賽22場，22場皆為先發出戰，戰績為11勝3敗，主投131局僅被敲出94支安打，並狂飆167次三振，等同一局就至少能夠三振掉1名打者，防禦率則為1.99，Skenes要拿下國聯新人王應沒有太大問題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Paul Skenes過去是在2023年的MLB選秀會上，以狀元之姿加盟匹茲堡海盜，他也被視為是自前國民隊強投「天才小史」Stephen Strasburg後，最具天賦的投手之一。而Skenes如今只在海盜小聯盟待不到一年，便於今年登上大聯盟，並屢屢靠著動輒破百英里的火球，讓外界印象深刻，未來表現同樣令人相當期待。
Skenes締造菜鳥超狂紀錄 國聯新人王近在咫尺
昨日海盜面對紅人隊的比賽，Skenes則是擔綱先發，他再度繳出好投，主投5局僅被敲出2支零星安打，沒有失分，並飆出9張老K，沒有投出四壞保送，賽後防禦率降至1.99，WHIP則為0.96，Skenes也成為大聯盟自從1920年以來，首名先發超過20場且防禦率低於2的菜鳥投手。
總計Paul Skenes本季至今共替海盜隊出賽22場，22場皆為先發出戰，戰績為11勝3敗，主投131局僅被敲出94支安打，並狂飆167次三振，等同一局就至少能夠三振掉1名打者，防禦率則為1.99，Skenes要拿下國聯新人王應沒有太大問題。