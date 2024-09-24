海盜火球男Skenes昨再繳好投！締菜鳥超狂紀錄　新人王已是囊中物

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MLB美國職棒匹茲堡海盜隊火球男Paul Skenes，昨（24）日先發出戰辛辛那提紅人，他則是再度繳出好投，主投5局僅被敲出2支安打，沒有丟掉分數，並狂飆9次三振，也順利收下個人本季第11勝。而根據數據統計，，國聯新人王可說已是Skenes的囊中物。Paul Skenes過去是在2023年的MLB選秀會上，以狀元之姿加盟匹茲堡海盜，而Skenes如今只在海盜小聯盟待不到一年，便於今年登上大聯盟，昨日海盜面對紅人隊的比賽，Skenes則是擔綱先發，他再度繳出好投，主投5局僅被敲出2支零星安打，沒有失分，並飆出9張老K，沒有投出四壞保送，賽後防禦率降至1.99，WHIP則為0.96，總計Paul Skenes本季至今共替海盜隊出賽22場，22場皆為先發出戰，，Skenes要拿下國聯新人王應沒有太大問題。