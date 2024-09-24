邀大馬網紅玩台灣！深入華人和穆斯林客群　暢遊多個熱門景點

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▲馬來西亞網紅Mushin and Aisyah台北大稻埕手作體驗。(圖／台北市政府觀光傳播局)

為向星馬地區華人及穆斯林旅客推廣台北的多元與活力，台北市政府觀光傳播局特別在9月邀馬來西亞知名網紅Musang King Channel及Muhsin & Aisyah來台，進行4天3夜的踩線行程，從多面向角度展現台北市的低碳永續生活、健康活力以及豐富文化底蘊，並透過鏡頭，吸引海外旅客「Tap into Taipei」，深度體驗台北的多元面貌。觀傳局表示，此次踩線行程以「Tap into Taipei」為推廣主軸，著重展現「活力、時尚、創新、運動」等元素，行程涵蓋登山健行、河濱漫步等戶外活動，呈現台北的壯麗地貌與自然景觀，同時展現台北城市的生活美學；而隨2025雙北世界壯年運動會腳步接近，也安排參觀新開幕的台北大巨蛋、體驗YouBike騎行，充分感受台北的運動氛圍。另外，媒體踩線團也前往展現創意、現代化的松山文創園區、台北流行音樂中心及台北101等。此外，Musang King Channel及Muhsin & Aisyah也一探台北的飲食文化，從在地小吃、夜市美食到異國料理、米其林餐廳，更呈現台北夜生活的豐富多樣與獨特魅力。針對馬來西亞華人族群，華人組合Musang King Channel的踩線行程著重探索「你所未見的台北」，帶領旅客發掘剝皮寮、四四南村等歷史景點，並前往台北大巨蛋觀賞味全龍球賽、遊覽台北101及松山文創園區，體驗台北的文化多樣性與現代風采。針對穆斯林旅客，邀請穆斯林網紅夫婦Muhsin & Aisyah並安排參訪台北清真寺及享用清真友善餐廳，並入住具備穆斯林友善設施的飯店，體驗台北對穆斯林的尊重與友善；另安排走訪壯觀的陽明山地熱谷、小油坑等自然奇觀，感受台北穆斯林友善城市形象，提升台北在穆斯林旅遊市場的潛力與吸引力。觀傳局進一步說，期待透過網紅的視角，帶領旅客深入體驗台北這座融合傳統與現代的城市，無論是多元文化的碰撞、友善包容的氛圍，還是富含文化底藴的故事，將台北多樣魅力傳遞至星馬地區，吸引更多旅客前來親身探索。