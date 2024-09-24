台灣塑橡膠機械列全球第6 塑橡膠、製鞋機械展今登場

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台灣塑橡膠機械為全世界第6大出口國，製鞋機械為全球第3大，僅落後義大利及中國，分別都是台灣重要產業。外貿協會今（24）日至28日在南港展覽館，台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展，預計吸引全球80個國家、1500位買主到場。貿協董事長黃志芳受訪，塑橡膠機械去年出口近8億美元，為全世界第6大出口國；製鞋機械為全球第3大製造國，去年產值則有4600萬美元，均屬於台灣重要產業。黃志芳提到，這次展覽是睽違2年盛大展出，這次完全脫離疫情後，展覽量能全數回補，參展廠商比上次多40%，共有80個國家、1500位的買主預登參展。而這次展覽亮點將放在複合材料、人工智慧等新興科技探討，另外像是節能減碳、循環經濟等世界趨勢也是這次展覽軸心；這次也有包含埃及、越南、緬甸等8國組成國家代表團，貿協也安排高達150場的產業洽談，希望為我國業者帶來更大收穫。然而，近年中國出現產能過剩，以低價傾銷其他國家，影響台灣廠商表現。對此，黃志芳坦言，台灣業者確實面臨中國強力的價格競爭，「唯一的一個解方就是不斷的導入最新科技，像人工智慧，然後不斷的透過研發創新來提升產品的價值。」台灣機械工業公會理事長莊大立致詞提到，台灣塑橡膠產業已經發展60年，塑橡膠機械更是世界第6大出口國，而這其中都是由中小企業所支撐，但這些企業往往也對於資金及人才需求較缺乏。他特此感謝政府透過相關政策及措施給予協助，如經濟部技術司的「A+企業創新研發淬鍊計畫」等，為塑橡膠產業帶來新的開發技術。但他話鋒一轉，強調補助永遠都不嫌多，像是美國、日本政府有提供大量投資抵減跟減碳補助，期盼經濟部可以針對產業這方面釋出更多減碳及汰舊換新補助。對於莊大立現場的盼望，經濟部次長連錦漳致詞時回覆，今年《產業創新條例》即將到期，但目前已經有提出一個修正案，不僅會延續先前的智慧機械、5G及資安投資抵減，也會納入AI及減碳補助，希望可以獲得立院支持。