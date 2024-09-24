iPhone 16 甜甜價這麼快到！開賣不到一週經銷商最高降幅破2千

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▲從傑昇通信官網發現，首波降價以冷門色系開始，iPhone 16 128GB及256GB容量，粉紅色均降價1,510元。（圖／記者陳明安攝）

▲iPhone 16 有著全新的拍照控制按鍵，首波迎來果粉熱烈支持。（圖／記者陳明安攝）

蘋果上週五（9/20）開賣最新iPhone 16系列，果粉衝第一波購機，讓首賣還算是風風光光，各大通路及平台紛紛開出紅盤，但僅渡過首個周末，通路便出現降價；傑昇通信表示，以往新機價格在第一週不易有起伏，但這次iPhone 16全系列不分容量都降價，其中以粉紅不限容量，直接降1,510元，通路配貨比例最低的iPhone 16 Pro（1TB）降幅甚至高達4%，折扣金額達2010元。根據連鎖通訊行傑昇通信觀察，iPhone 16目前門市銷售最好分別是iPhone 16（128GB）湛海藍色及iPhone 16 Pro（256GB）沙漠金；然而開賣才過四天，今日罕見iPhone 16降幅高達4%，且以冷門色系開始降價，從傑昇通信官網上的空機價格發現，iPhone 16 128GB及256GB容量，粉紅色均降價1,510元，降幅最高5%，其他顏色則是降價1,310元。大容量的iPhone 16（512GB）不分色也是降價1,510元，反觀銷售狀況算出色的iPhone 16（128GB），傑昇通信表示，新機跌價主要與市場供需有關，除了iPhone 16貨源充足、消費者不用排隊也能輕易入手的條件下，通路便能開出比官方定價再低的價格吸引客群；而網友普遍認為較難駕馭的粉紅色，也在首波降價清單內，沒有顏色迷思的果粉也可以考慮入手。比較罕見的則是高階機型iPhone 16 Pro（1TB），新機開賣不到一週就有4%的降幅，大約降價2,010元；傑昇通信分析，以過往銷售經驗來看，新機上市後，約一兩周以後，價格才會依開賣後實際銷售現況，像是規格、型號或顏色等等而有所波動，其他容量皆在補貨及出貨的狀態，而配貨比例相對低的高容量旗艦機型，卻在開賣第四天價格調降，是否期望透過較低的售價，來推升銷量，面對市場需求還有待觀察。另外，受去年iPhone 15 Pro以上系列新色原色鈦金屬一機難求的影響，各通路仍擔心iPhone 16 Pro以上系列新色沙漠色鈦金屬等待時間過久；不過，傑昇通信發現，今年訂購旗艦機型沙漠色的果粉，則多數轉往選購白色為優先，原色次之，因此在各顏色平均銷售下，價格不易受到波動。