Super Junior利特宣布「代言金門高粱」！直播狂摸包裝讚：好美

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▲利特代言金門高粱酒，直播時開心跟粉絲公布好消息。（圖／ 트기트기 이특 LEETEUK YouTube）

▲Super Junior成員圭賢成為台灣韓國市場觀光大使。（圖／記者葉盛耀攝）

▲始源不論是接受採訪還是在IG發文，都多次提到對台灣麻辣鍋鼎王的喜愛。（圖／friDay影音）

Super Junior真的跟台灣超有緣！昨（23）日SJ隊長利特在直播時驚喜宣布好消息，表示他成為台灣金門高粱的代言人，讓粉絲驚訝之餘也笑翻，因為利特過去就曾在台灣飯店喝高粱酒喝到睡著。這次利特成為代言人，收到精裝的「金龍赤焰高粱酒」，昨晚直播時他也喜孜孜的拿出來介紹，還不斷觸摸紫色瓶身大讚：「好美！」相當稱職。利特日前才曝光要與男星温昇豪、江宏傑合作，來台拍攝客家電視的實境節目，昨晚直播時又再度分享好消息；利特拿出一罐金門高粱，對著鏡頭笑說：「現在終於可以公開了」。原來利特成為金門高粱的代言人，他昨日開心公布此事，一邊摸著高粱酒瓶身、一邊大讚「好美」，讓粉絲笑翻。利特也興奮直呼：「在台灣做的事情越來越多了」，非常高興與台灣的連結增加。利特也回憶自己和高粱酒結緣的過程，他說有一次在台灣飯店，他一邊直播一邊喝高粱，結果喝了8杯就趴在沙發睡著了，當時看直播的粉絲還不斷洗版：「利特起床」、「快起來」，最後經紀人發現才把利特叫醒，此事也成了利特的「笑柄」之一。對於接下金門高粱代言，利特也謙虛的說，是因為台灣很多人喜歡Super Junior的緣故，他以後也會找機會和韓國朋友一起享用高粱酒的。除了利特之外，Super Junior成員始源、圭賢也都和台灣很有緣。圭賢爸爸曾在台灣開設韓文補習班，他今年也被交通部觀光署正式任命為「韓國市場觀光代言人」；始源則超愛台灣麻辣鍋連鎖品牌「鼎王」，先前他來台灣拍戲時，鼎王老闆就為了能讓始源提早吃到麻辣鍋，特意提前1小時開門，此事也讓始源念念不忘。最近Super Junior來台開唱時，始源也把台灣「當第二個家」，不僅熟門熟路到大安森林公園夜跑運動，還去東湖的教會參加禮拜，相當接地氣。