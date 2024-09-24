權值股、航運股攜手上攻！台股上沖下洗277點　收在最高點22431點

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台北股市今（24）日呈現V轉行情！開盤小開低、以22273.79點開出，隨後一度下探22154.55點、下跌130.98點，不過隨後在權值股、航運股的拉抬下，大盤率先翻紅，尾盤更是持續走高，收在今日最高點22431.78點，上漲146.25點或0.66%，日K連2紅，並且成功站上季線，此外，台股今日震盪277.34點，成交量為3448.38億元。不過櫃買指數走勢卻不同於大盤，今日開在盤上、以267.26點開出，隨後最高來到268.13點賣壓出籠跳水翻黑，最低一度來到265.24點，尾盤雖然有買單撐盤，不過終場還是收在盤下，下跌0.96點或0.36%，收在266.41點，失守季線，不過5日、10日、月線失而復得，成交量為1163.18億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、陽明、中信金、定穎投控、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、長榮、陽明、鴻海、晟銘電。權值股盤中過後開始轉強，權王台積電以976元開出、下跌1元，盤中最低來到971元，下跌6元，不過盤中買單挹注之下，成功翻紅，最後一盤爆出5170張買單，推動台積電收在最高價987元，上漲10元或1.02%，貢獻大盤指數就有78點；鴻海以179元開出、下跌1元，最低來到178元，下跌2元，盤中也同步翻紅，終場上漲3元或1.67%，收在183元，貢獻大盤指數就有13點；聯發科相對強勢，終場在今日最高價1195元，上漲50元或4.37%。今日表現最亮眼的族群就是航運股，美東港口碼頭勞資談判陷僵局，勞方預計10月1日進行大罷工，供應鏈恐怕迎來大衝擊。長榮海運在20日的法說會上指出，今年美國東岸勞資談判對航運業影響重大，加上美國正值選舉年，局勢更為複雜，航運公司與物流業者需密切關注談判進展。由於大罷工有望推升運價走高，航運股今日表現逆勢走強，類股指數一度大漲逾4%，終場上漲3.6%，是漲幅排行第一名，其中長榮大漲9元或4.6%，收在204元，重新站回200元關卡，並且花費將近3個月順利填息，其他個股看到中櫃、萬海直奔漲停，正德、亞航漲逾5%，陽明、四維航漲逾4%，新興漲逾3%，志信、台航漲逾2%。此外，與中國股市連動的ETF今日也有亮眼表現，中國央行宣布下調銀行存款準備金率50個基點（2碼），並進一步降低主要利率，以支持價格回升。央行行長潘功勝週二表示，這一措施旨在推動經濟復甦。市場預估將會向釋出1兆人民幣活水（約新台幣4.5兆元），因此激勵中國股市走高，連帶讓台股連動的ETF走升，富邦上証正2、國泰中國A50正2、富邦恒生國企正2漲逾8%，元大滬深300正2、中信中國50正2漲逾7%，復華香港正2漲逾6%。