和逸忠孝館週年慶！壽星住宿享「買一送一」　下午茶4人送1人免費

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▲和逸飯店‧台北忠孝館慶週年，攜手民生館推出四人同行至THE Lounge享用午茶 其中一份由飯店招待。（圖／和逸飯店提供）

▲宜蘭礁溪福朋喜來登酒店迎週年慶，即日起至10月30日，推出指定專案加價1,111元即可再續住一晚，另有飲品買一送一、啤酒免費喝等好康。（圖／取自礁溪福朋喜來登臉書）

即將迎來開幕第11個年頭的和逸飯店‧台北忠孝館，以「逸起在一起」為活動主軸，推出多項優惠。凡10月壽星旅客入住第二晚享1111元續住，若生日與飯店同為10月19日的旅客飯店將另贈生日蛋糕乙份，並可享第二晚免費入住，等於是買一晚住一晚。另外，整個10月份於和逸飯店的台北忠孝館與民生館享用下午茶，可享四人同行一人免費。礁溪福朋喜來登也週年慶，推出平日週一至週四時段，雙人入住不含早餐每晚優惠4999元起，10月底前指定專案加價1111元即可再續住一晚。和逸飯店‧台北忠孝館11周年以「逸起在一起」作為11周年主軸，推出兩大住宿優惠，即日起至11月30日，推出尋找10月壽星活動，當月壽星入住舒適客房，享每房每晚5800元起，第二晚續住價只要1111元，連住兩晚，每晚3400元起；另外與和逸飯店‧台北忠孝館同為10月19日的壽星，更享有壽星本人入住，贈精緻蛋糕乙份，並加贈免費入住第二晚，一起歡慶生日。和逸飯店‧台北忠孝館也邀約姊妹館和逸飯店‧台北民生館一同共襄盛舉，自10月1日至10月31日，不限平假日，四人同行至THE Lounge享用下午茶，其中一份餐點由飯店招待。除了住房與餐飲活動，飯店也策畫「尋找逸逸(11)」Facebook社群活動，邀請粉絲參與大家來找碴的互動遊戲，活動期間按讚追蹤，於指定貼文留言留下答案，標記一名好友並打上活動Hashtag後即可參加抽獎，獎項包含平假日舒適客房住宿券(價值1萬3,000元)、AMAZZING CLUB套房升等券及THE Lounge下午茶套餐等。礁溪福朋喜來登也週年慶，推出平日週一至週四時段，雙人入住不含早餐每晚優惠4,999元起，10月底前指定專案加價1,111元即可再續住一晚，平均每晚只要3,055元。房客可免費使用全館休閒設施，還能免費品嘗午後點心及晚間點心，每房皆有獨立泡湯池。礁溪福朋喜來登的食潮餐廳也推出BEST BREWS 醇飲優選活動，除了每週三Happy Hour時段18：30～20：00可享買一送一，每週五更舉辦精釀啤酒挑戰活動，挑戰用吸管於10秒內喝完300ml精釀啤酒，即可享該杯啤酒免費、另加贈一杯300ml精釀啤酒，若挑戰失敗，當杯啤酒亦可享優惠價6折+10%，加購精釀啤酒亦適用。