吳慷仁傳簽中國公司遭綠粉圍攻　苦苓提2問：愛台灣別那麼狹隘

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金馬影帝吳慷仁近日傳出將進軍中國、接演陸劇，更有消息指出他已經和中國的經紀公司簽下經紀約，此舉讓不少網友難以接受，紛紛留言冷嘲熱諷。對此，作家苦苓質疑，若吳慷仁是去美國、日本甚至韓國發展，大家會反對嗎？10多年來沒有經紀公司的吳慷仁，近日傳出簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，而他日前為了宣傳甫在中國上映的電影《富都青年》，和中國電影院視訊連線與粉絲互動，被問到「現在有簽壹心娛樂這個公司嗎？」他表示「我應該這麼說，10幾年沒有經紀人的狀態，很單純地做為演員，我也沒有什麼特別想法，也很多大陸、內地的經紀公司有接觸，一直有人寄劇本給我看，我都會看完，彼此也做很多技術上或是創作上的分享，我覺得未來不曉得，順其自然，就是順著一個感覺走，希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」苦苓今（24）日在臉書發文質問對吳慷仁冷嘲熱諷的民眾，「如果吳慷仁今天是想去美國、日本甚至韓國發展，你會反對嗎？」、「你不覺得中國確實有不少優秀的影視作品嗎？」苦苓直言，「那你還在靠X什麼？台灣民族主義嗎？」苦苓隨後也再度發文表示，愛台灣不要愛到那麼狹隘，「不然我們先停用漢字、華語和中文書好不好？」