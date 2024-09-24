今日軍武／美商擬貼牌代銷　「劍翔」無人機創造不對稱作戰優勢

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▲劍翔無人機發射車。(圖／記者呂炯昌)

超過20家美國無人機、反無人機系統廠商高層22至25日期間訪問台灣，今（24）日與明日兩天將進行廠商媒合及論壇，傳出美方廠商對中科院研發的劍翔反輻射無人機有高度興趣，希望能夠貼牌代銷無人機。針對台美之間是否會合作生產無人機，國防部長顧立雄今（24）日表示，樂觀其成。劍翔反輻射無人機發展也再度引發關注。以色列航太工業（IAI）在1990年代研製哈比（Harpy）無人機，可從卡車上發射，對雷達系統進行自主攻擊。在1997年巴黎航空展上，哈比無人機首次公開亮相，IAI並將哈比無人機出售給韓國、土耳其、印度與中國。無人機因為成本低，可大量發射，其雷達反射截面積（RCS）極低，反輻射無人機可在空中滯空數小時等待偵收雷達訊號，對地面防空電達而言是一大威脅，能有效降低飛行員損失。現代雷達多具備反制能力，可以快速關機以避免被追蹤，但即使無法偵知目標，也可迫使敵方因避免遭攻擊而關機或轉換陣地，仍可干擾敵防空系統運作。在哈比無人機在軍火市場大放異彩後，兩岸爭相研發自殺型反輻射無人機。中國向以色列購買100架哈比無人機，但是這批無人機送回以色列維修，卻因美國介入干預而卡關，於2005年將該批裝備原封送還中國。中方因而自行研發反輻射無人機。2017年，中國版「哈比」ASN-301無人機在中東阿布達比國防展上亮相。同年在台北舉辦的「台北國際航太暨國防工業展」，劍翔無人機首度亮相，外型神似以色列的哈比無人機。劍翔無人機採三角翼設計，長約2公尺，以螺旋槳為動力，發射後透過GPS導航到達預定目標區後在上空盤旋，開啟尋標器搜索雷達訊號，一旦尋獲，無人機就變身成「自殺飛機」，對敵俯衝攻擊。針對外界曾質疑劍翔無人機抄襲哈比無人機，中科院強調，我國並無哈比無人機，因而無從進行抄襲，劍翔無人機為台灣完全獨立設計製造，其尋標器、電腦、控制系統均為中科院各所自行依需求設計，既無以色列無人機可參考，當然無法抄襲。根據中科院介紹，劍翔反輻射無人機若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右，滯空時間大於5小時。劍翔無人機具備體型小、機動性高、滯空時間長，且不需要跑道等特點，無人機放置於發射箱內並堆疊在發射車上，最多有12架無人攻擊機，從車輛放列、發射及搬收，都可在短時間內完成，以提升作戰靈活性及武器系統存活度。2021年蔡政府編列2369億元「海空戰力提升計畫採購特別預算」，採購8項國造武器系統，其中包括劍翔反輻射無人機，特別預算並於隔年1月獲立院三讀通過。目前交付軍方的型號分別有反輻射、誘敵型，預計2025年完成生產104架。另有衛星定位、目標影像兩型研製中。衛星定位攻擊型無人機用於攻擊重要的固定目標（軍事基地和基礎設施），利用多衛星定位訊號，達成精準打擊任務，具備「射後不理」、「全天候作戰」、「高殺傷力」、「長滯空及長航程」特性，搭載的模組包括「多衛星定位模組」及「高爆彈藥」。目標影像攻擊型則藉由影像追蹤擴大攻擊能力，不會受限只能攻擊雷達，亦可打擊固定或移動目標。具「人在迴路」，也就是可人員操作，也能自動飛行、「日夜間操作」、「影像導引」、「長時壓制」、「長滯空及視距外精準打擊」特性，搭載「光學/紅外線（EO/IR）」及「高爆彈藥」模組。