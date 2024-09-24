GFRIEND要合體了！明年1月將推驚喜企劃　出道10週年為粉絲團聚

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▲GFRIEND沒熬過7年魔咒，成員在2021年全數與公司解約，各自活動。（圖／GFRIEND IG）

▲GFRIEND稱團體沒有解散，只是不再續約，但6人私下還是經常聚餐，感情非常融洽。（圖／所願IG）

▲GFRIEND的3名成員嚴智（左起）、信飛、銀河另組團體「VIVIZ」，今年中還有舉行小型演唱會。（圖／VIVIZ 비비지 IG）

許久未出現團體活動的南韓女團GFRIEND即將在明年合體！今（24）日有韓媒報導指出，明年是GFRIEND出道10週年，單飛不解散的她們為了給粉絲驚喜，決定在1月推出一個特別的週年企劃！消息曝光立刻引發熱烈討論，粉絲也相當期待6人會帶來怎樣的表演，希望會有音樂作品和大家見面。據韓媒《JOYNEWS24》報導，有音樂界的相關人士透露，女團GFRIEND正在為出道10週年籌備特別企劃，當作送給粉絲的大禮物。據傳該企劃由GFRIEND之前的經紀公司Source Music主導，預計在明年1月推出，但目前表演的細節還沒有曝光，只知道6名少女將再度合體，讓粉絲超級期待。GFRIEND於2015年1月16日出道，以其清新純潔的形象和強大的舞台表現力迅速獲得了大量粉絲。她們的代表作品包括〈Me Gustas Tu（今天開始的我們）〉、〈Rough〉、〈NAVILLERA〉等。2021年5月，GFRIEND與Source Music合約到期，成員們沒有續約改各自發展，但是強調她們的團體並未解散。其中3名成員銀河、信飛及嚴智另組團體「VIVIZ」，其他幾人則以個人身份繼續活動，大家感情依舊很不錯。今年6月VIVIZ舉辦演唱會，其他3名GFRIEND成員所願、睿隣、裕株也出現在觀眾席，實現台上、台下「隔空合體」，感人的團魂讓不少粉絲看哭。所願上節目受訪時透露，自己當天很開心，倒是附近有男粉絲為她們落淚，被問到其他團員當時怎麼不一起上台表演？所願回應：「因為那是VIVIZ的演唱會，GFRIEND應該要擁有自己的完整演唱會」不願搶昔日好友的風頭。但所願同時也透露，很想再跟GFRIEND一起「大辦一場」演唱會，很可能與這次10週年企劃有關。