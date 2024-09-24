快跟台幣等值！泰銖持續升值讓旅客哀鴻遍野　曼谷物價飆漲

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▲泰銖持續升值讓台灣旅客感到心痛。（圖／取自 pixabay）

泰銖持續升值，幾乎跟台幣等值，截至今（24）日即時匯率來看，新台幣1元僅能換到1.03泰銖，並且泰銖還有持續上漲的趨勢，引起旅客哀鴻遍野。綜合泰國媒體報導，泰銖走強可能會影響當地出口及旅遊兩大行業復甦，並成為新任總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)的一項挑戰。事實上，泰銖兌美元自今年7月以來，已累升逾11%，創下1997年以來最大單季升幅；若以今年全年計，累升逾4%。舉例來說，記者2023年前往泰國遊玩時，新台幣兑泰銖匯率為1.17，即台幣1000元可換泰銖1170，但若今天前往泰國，最好的匯率也是新台幣台幣1000元換到泰銖1030，而且泰銖有可能持續上漲，最終超越新台幣。今（24）日1美元兌泰銖為32.96，1美元兑新台幣則為32.01元，相差無幾。除了泰銖持續升值，泰國首都曼谷的物價也在飆漲，有網友在社群平台分享「台灣一個健康餐頂多200元出頭，泰國健康餐要吃飽要400多元，而且還是生菜不是熱菜」、「曼谷看醫生和洗牙都很貴」、「吃個網美早午餐雖然比台灣裝潢氣派，但也要花400至600泰銖」。