議員質疑淹水時在內湖豪宅睡覺！謝國樑駁斥：民進黨越扯越誇張

我是廣告 請繼續往下閱讀

近日大雨造成各地傳出淹水災情，基隆也有有商家和民宅淹水，民進黨基隆市議員鄭文婷質疑淹水時，基隆市長謝國樑在內湖的豪宅睡覺。對此，謝國樑回應，絕非事實，這幾年在內湖根本沒有住所，罷免投票在即，民進黨越扯越誇張，跟罷免團體理應外合，他會保留法律追訴權，適時提告。謝國樑今早主持災後復原工作專案會議，指示社會處協助受災戶申請相關補助，受災標準採彈性處理。工務處規畫提供防水閘門補助，消防局重新畫定易淹水地區，納入昨天淹水的南榮路段，並訂定完善的淹水標準作業程序（SOP），可能發生災害前，將防水沙包運送到相關區域附近供民眾取用。市府也鼓勵南榮路商家成立商圈協會，由產發處協助復甦振興。對於民進黨議員質疑淹水時，基隆市長在內湖豪宅睡覺，謝國樑說，從22日晚上到23日凌晨絕對沒有在內湖睡覺，這幾年在內湖也沒有任何住所，他將提供監視器畫面證明。謝國樑說，罷免案投票在即，民進黨越扯越誇張，跟罷免團體理應外合，他「保留法律追訴權，適時提告」。他尊重罷免團體的訴求，但希望指控要合於事實，不要越到投票，指控越瘋狂，越往私人的方向攻擊。有一些人格的抹黑跟指控，跟市政無關，也不是事實。