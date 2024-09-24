藍白擋總預算！羅廷瑋竟棄權　資深藍委開砲：不希望被當破口

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立法院上周五開議，藍白委聯手將總預算案退回程序委員會，立院今（24）日開程序委員會，藍白立委又通過將總預算案暫緩列案。特別的是，投票時出席立委17人，贊成立委9人、反對立委7人，國民黨立委羅廷瑋並未投贊成，僅投棄權。同黨立委賴士葆受訪時直言，「希望大家都能夠團結，不要被當作破口！」國民黨團書記長林思銘今代表國民黨團提案，將中央政府總預算案繼續卡在程序委員會，要求暫緩列案，不過在投票時，羅廷瑋未舉手，議事人員還特別確認羅的投票意願，但羅堅持不投「贊成」。據了解，羅廷瑋有先向黨團報備，因民進黨立委沈伯洋今也未出席程序委員會，在票數有優勢情況下，黨團並未強制投贊成，羅不算跑票。賴士葆受訪時直言，希望每個委員在程序委員會上，或是在立法院任何時候要表決時都是兵團作戰，「希望大家都能夠團結，不要被當作破口」。林思銘也表示，之前羅廷瑋就有多次表示，不希望再待在程序委員會，以為這個會期他就不用出席了，因此今天在投票前，羅又有跟他說，希望下個會期不要再在程序委員會，加上今天看到票數足夠，他選擇棄權。