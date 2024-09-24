基隆轉運站廠商欠薪　國民黨批林右昌竟然「甩鍋」謝國樑

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國民黨今（24）日召開「民進黨終於想到罷免理由？ 莫非要讓林右昌跟他的無良廠商起死回生？」記者會，質疑基隆城際轉運站在前市長林右昌任內發包，謝國樑上任時即質疑當初標給醫療管理顧問公司極為不當，如今廠商爆出惡劣欠薪，林右昌發言人竟然馬上甩鍋給謝國樑。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟強調，謝國樑上任至今都在為林右昌前市府收爛攤子，隨著爭議連環爆，前市府不思檢討，還大言不慚要謝國樑負責，這等「好處要拿，壞事不擔」的心態，絕對不是基隆人所期待的。國政基金會副執行長凌濤表示，基隆城際轉運站當初標給醫療管理顧問公司，在前市長林右昌任內發包，謝國樑上任時就質疑是否合適？如今廠商美得泰公司惡劣欠薪，有員工轉運站啟用至今都沒領到薪水，7名員工已經有2名自認倒楣先行離職。謝國樑早就警示轉運站交給對運輸零售沒經驗的美得泰公司極其不當，如今林右昌發言人竟然馬上甩鍋，令人不禁想為罷樑團體抱屈，過去民進黨持續詐騙、把罷樑團體當免洗餐具使用，呼籲罷樑團體拿出道德勇氣，出來檢驗林右昌的腐敗政績，還謝國樑公道，也證明自己不是被民進黨操控。凌濤強調，基隆市民看到謝國樑一直在幫林右昌擦屁股，而今天公道來了，真相越辯越明。近期兩份內參民調以及兩份媒體民調都顯示，謝國樑的施政滿意度超過5成，不同意罷樑且會出來投票的比例正在節節上升，代表基隆市民的眼睛是雪亮的。國民黨發言人楊智伃表示，如果按照罷樑團體的標準，相信林右昌會被罷免無數次，除了美得泰公司的爭議，還有大日開發的貪腐案，該公司為了確保能順利經營東岸停車場，多次向交通處的員工行賄，行賄期間正是林右昌任內，林右昌甚至帶著該公司負責人蘇幸福進入民進黨中常會，與民進黨高層互動吹捧。此外，林右昌市長任內未積極要求NET將商場增建部分產權登記給市府，導致NET霸佔商場，最後造成市府粗估短收數十億元營運權利金。楊智伃強調，這些都是罷樑團體當時提出的罷免理由，結果翻開來看，裡面都有林右昌的影子，罷樑團體與民進黨真的覺得可以把一切推給謝國樑嗎？今日民進黨在基隆也要召開記者會，標題叫做「政治不難，推給前市長就好」，這邊要回敬民進黨「政治真的不難，推給下一任就好」。對於謝國樑來說，政治真的好難，除了要收前朝的爛攤子，還要被不正當的理由惡意罷免。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，城際轉運站是基隆相當重要的基礎建設，林右昌向來視為是自己的重要政績，今年7月轉運站啟用儀式林右昌未受邀，還馬上在臉書上討拍，如今林右昌找來的美得泰公司欠薪，林右昌發言人游本明卻甩鍋稱轉運站是由現任市長謝國樑負責管理，何等荒唐。