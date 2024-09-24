特企／2024 IG洗版！青茶天花板「青山」限定茶款第2杯半價

台北手搖店林立且發展快速，位於車水馬龍的台北東區，號稱全台最美的仛寂風手搖店「青山PeakTea 青茶專業製作」，就在9/22正式開幕了，店址在大安路一段21號，尚在未營業的籌備期間曾因為簡約而亮眼的店型，一天就多達30組以上路過的客人忍不住前來詢問點餐。
開幕後便很快地在IG社群上傳出知名度，以職人精神挑戰青茶天花板，悉心精選出四款，來自各世界各地不同海拔的高山青茶，光是青茶就有四款不同的韻味及茶感 ，以四季為靈感命名『春青、夏青、秋青、冬青』打造青茶界的夢幻逸品。
以及四款以座標方位東、西、南、北為取名亮點的無咖啡因茶款『東方菊花茶、西穀蕎麥茶、南非國寶茶、北風桂花玄米茶』這些藏在命名中的小巧思就可以看出品牌的用心。現在就來一同踏上『青山』，味覺閱歷時間在土地與茶葉之間留下的美好韻味。
「青山PeakTea 青茶專業製作」以仛寂風作為整體設計，店鋪外觀顏色選用少見的淺杏仁色，並且以特殊的手工刷塗法營造極簡與樸質感，簡約無矯飾的店型，搭配每一個柔美的弧型角落，襯托出了青山溫暖的空間感。
櫃台外左側特地保留附有小邊桌的坐位區，可以稍做休息也象徵著青山在紛擾的都市叢林中，為大家保留了一塊靜謐的品茗一隅。
青山PeakTea的菜單上的每支茶款，口味發想主軸都圍繞在「耐喝、零負擔」兩個重點上，推出更適合現代消費者的飲食習慣的飲品，聚焦百分百品嚐茶的純粹。而在配料的構思上，加入更多創新的元素，首創『蕎麥珍珠』與特調的『蕎麥奶蓋』、以及古早味傳統甜點『菜燕』走出不同定位的配料新選擇，更加值得愛嚐鮮的饕客一試！歡慶開幕活動第二彈，日期9/24～29，青茶類和無咖啡因類飲品，任搭第２杯半價，每位限購２組。也歡迎有興趣的民眾，撥打訂購專線02-2741-2690，或者進入「青山-青茶專業製作」IG專頁，掌握更多優惠情報。
我是廣告 請繼續往下閱讀
以及四款以座標方位東、西、南、北為取名亮點的無咖啡因茶款『東方菊花茶、西穀蕎麥茶、南非國寶茶、北風桂花玄米茶』這些藏在命名中的小巧思就可以看出品牌的用心。現在就來一同踏上『青山』，味覺閱歷時間在土地與茶葉之間留下的美好韻味。
「青山PeakTea 青茶專業製作」以仛寂風作為整體設計，店鋪外觀顏色選用少見的淺杏仁色，並且以特殊的手工刷塗法營造極簡與樸質感，簡約無矯飾的店型，搭配每一個柔美的弧型角落，襯托出了青山溫暖的空間感。
櫃台外左側特地保留附有小邊桌的坐位區，可以稍做休息也象徵著青山在紛擾的都市叢林中，為大家保留了一塊靜謐的品茗一隅。
青山PeakTea的菜單上的每支茶款，口味發想主軸都圍繞在「耐喝、零負擔」兩個重點上，推出更適合現代消費者的飲食習慣的飲品，聚焦百分百品嚐茶的純粹。而在配料的構思上，加入更多創新的元素，首創『蕎麥珍珠』與特調的『蕎麥奶蓋』、以及古早味傳統甜點『菜燕』走出不同定位的配料新選擇，更加值得愛嚐鮮的饕客一試！歡慶開幕活動第二彈，日期9/24～29，青茶類和無咖啡因類飲品，任搭第２杯半價，每位限購２組。也歡迎有興趣的民眾，撥打訂購專線02-2741-2690，或者進入「青山-青茶專業製作」IG專頁，掌握更多優惠情報。